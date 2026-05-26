Senador Ibáñez y proyecto de reconstrucción: “De nada le sirve a la gente trabajadora”

El senador Diego Ibáñez manifestó que en la oposición no existiría disposición para continuar avanzando en la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Gobierno.

“Es imposible que podamos ser responsables y abrirnos a la idea de legislar aquello. Esto es una locura económica (…) Todos vamos a rechazar la idea de legislar”, afirmó el parlamentario en entrevista con Radio Pauta, en referencia a la iniciativa que la próxima semana comenzará su discusión en el Senado.

El legislador por la Región de Valparaíso sostuvo que, si el Ejecutivo pretende abrir un diálogo real sobre el proyecto, primero debe modificar el ritmo de la tramitación legislativa.

“Si se quiere dialogar en serio, el Ejecutivo primero tiene que quitarle la suma de urgencia al proyecto y abrir espacio a una discusión técnica más extensa en las comisiones, donde debe haber un debate profundo y más reposado”, señaló.

En esa línea, Ibáñez agregó que “no hay que hacer una pantomima de diálogo, sino que hablar de diálogo en serio (…) Si quieren aprobar esto por uno o dos votos, pueden hacerlo este miércoles, pero esperaría que el gobierno demuestre que puede discutir temas económicos tan complejos y sensibles con quienes piensan distinto”.

El senador también apuntó a una supuesta contradicción dentro del Ejecutivo respecto de los tiempos de discusión del proyecto.

“El ministro Claudio Alvarado dice que se le va a dar tiempo al proyecto, pero por otro lado no le quitan la urgencia. En el Frente Amplio hemos estado siempre dispuestos a conversar, pero la responsabilidad es del gobierno, porque ellos tienen la iniciativa”, sostuvo.

Asimismo, Ibáñez afirmó que el Gobierno debe considerar las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo.

“Hay que atender las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, que fue contundente en su informe que esto profundizaba el déficit y que las proyecciones de crecimiento estaban sobreestimadas. Cuando estás proponiendo un recorte de 4.000 millones de dólares al fisco y no tienes cómo compensarlo, eso es vital”, indicó.

Finalmente, el parlamentario cuestionó el impacto que tendría la propuesta sobre el financiamiento estatal y los programas sociales.

“La iniciativa contempla menores ingresos sin mecanismos claros de compensación, lo que genera efectos sobre programas sociales, financiamiento municipal y gasto público (…) ¿Qué gana la gente si este proyecto lo aprobamos así tal cual? (...) Este proyecto de nada le sirve a la gente trabajadora”, concluyó.

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