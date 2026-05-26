Exministro Grau propone mesa técnica entre equipos Dipres actuales y de la gestión anterior para revisar balance fiscal

El exministro de Economía y de Hacienda, Nicolás Grau, propuso un trabajo conjunto entre el gobierno anterior y la actual administración para esclarecer si existieron o no inconsistencias en los cálculos fiscales realizados durante el mandato del expresidente Gabriel Boric.

“Se podría llamar a los equipos de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de la administración anterior, juntarse con los equipos actuales y ver si comparten esos supuestos”, señaló Grau en entrevista con T13 Radio.

El exsecretario de Estado sostuvo que, hasta ahora, “no hay evidencia de que efectivamente existe un error de cálculo”, en respuesta a los cuestionamientos planteados por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien afirmó que existiría una diferencia cercana a los US$10.000 millones.

Según Grau, “el informe tiene que reconocer que las proyecciones de la economía ahora son un poco más malas de lo que teníamos hace algunos meses. No todo, por supuesto, es responsabilidad de la administración actual. Hay un escenario macro que es más débil, y se expresa en inflación. Además, las decisiones que se han tomado durante esta administración, en cierto sentido, no han permitido atenuar los shocks externos”.

En esa línea, añadió que “hay una serie de decisiones, como el recorte del gasto público, que pueden tener un impacto en crecimiento. Y lo que falta en este informe es cuál sería el impacto en los déficits futuros y en la trayectoria de la deuda en caso que se aprobara la megarreforma”.

Respecto del informe presentado por su sucesor, Grau señaló que “todavía hay que ver cómo están haciendo ese cálculo, por ejemplo, definir qué gastos son los que se denomina presiones de gasto, es decir, los que podrían ocurrir”.

“De hecho, el informe está proyectando un gasto mayor que el que está autorizado en la Ley de Presupuestos. Todas esas presiones de gasto siempre han existido, y aún así nosotros nunca nos pasamos de la Ley de Presupuestos”, precisó en T13 Radio.

El exministro agregó además que “creo que este gobierno tampoco se va a pasar de la Ley de Presupuestos. En el fondo más bien se plantea un escenario extremo, para que una vez que se haga lo que siempre se ha hecho, que es no pasarse de la Ley de Presupuestos, se vea como un avance sustantivo”.

Consultado sobre la posibilidad de que se abra una investigación en torno a esta situación, Grau afirmó que “lo primero que hay que ver, y ellos tendrían que mostrar, es si efectivamente hay un error de cálculo”.

“Y hasta ahora no hay ninguna evidencia de eso. Lo único que hay es que aumenta el déficit y que la deuda aumenta menos de lo que aumenta el déficit (…) Si hay algún error a partir de eso, bueno, por supuesto que lo pueden revisar. No tengo ningún problema en aquello. Y si quieren abrir una investigación, tampoco me parece problemático”, concluyó.

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