Servicio Nacional de Migraciones resalta acuerdos con Bolivia y aumento de expulsiones

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, realizó un balance de la política migratoria implementada por el actual gobierno, asegurando que el país ha dejado atrás el escenario más crítico que enfrentó al inicio de la administración.

En entrevista con La Tercera, Thayer sostuvo que “en la política migratoria no hay ni varitas mágicas, ni medidas únicas”, recalcando que los avances se explican por un trabajo constante y una serie de medidas que han ido mostrando resultados en el tiempo.

Respecto al flujo migratorio, el director explicó que en 2025 se evidenció un cambio relevante: la llegada de trabajadores bolivianos aumentó con fuerza, al punto de que el 60% de las visas laborales fueron para ciudadanos de Bolivia, mientras que las visas para venezolanos disminuyeron desde el 28% al 11% del total.

Thayer atribuyó este giro a una agenda de trabajo bilateral, destacando acuerdos firmados con Bolivia, como el de 2023, que estableció la gratuidad de las visas Mercosur, y el de 2024, que permitió una tramitación más oportuna de esos permisos, facilitando el ingreso regular de trabajadores.

Finalmente, al ser consultado sobre el nivel de control actual, afirmó que “cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria” y que hoy el país está lejos de esa situación, aunque subrayó que persisten desafíos como mantener el aumento de expulsiones, fortalecer el control de fronteras y mejorar la coordinación con los países vecinos para enfrentar el fenómeno migratorio de manera sostenida.

