Servicio Militar Obligatorio iniciará nueva etapa en 2026 con dos acuartelamientos al año y alza de 75% en remuneraciones

A contar de 2026, el Ejército de Chile junto al Ministerio de Defensa Nacional pondrán en marcha una nueva etapa del Servicio Militar Obligatorio (SMO), la que incorporará modificaciones en su estructura, plazos, sistema de ingreso, formación y remuneraciones, con el objetivo de modernizar el proceso y adecuarlo a los desafíos actuales de la defensa nacional y a las trayectorias formativas de los jóvenes.

Uno de los principales cambios será la implementación de dos procesos de acuartelamiento al año, fijados para abril y agosto. De acuerdo con lo informado, los postulantes podrán optar por ingresar durante el segundo semestre cuando existan razones fundadas. El servicio mantendrá una duración máxima de dos años, con un primer período enfocado en la instrucción militar básica y un segundo orientado al desarrollo de competencias profesionales y académicas.

Asimismo, se anunció la reincorporación del Curso Especial de Instrucción Militar durante los meses de enero y febrero, modalidad que no se realizaba desde 2019. Este curso, que se extenderá por dos años consecutivos, estará dirigido a estudiantes que cursen el último año de enseñanza media o educación superior y se impartirá en unidades del Ejército ubicadas en Valparaíso, Los Andes, San Bernardo, San Fernando, Concepción, Temuco y Osorno.

Durante el segundo año de servicio, los soldados conscriptos podrán definir su proyección, ya sea continuando una carrera militar o fortaleciendo su formación académica y técnica. Para ello, se reforzarán los programas de preparación para el ingreso a la tropa profesional, la reserva activa y las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, el Ejército y el Ministerio de Defensa suscribieron convenios con la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Chile Valora, los que se suman a acuerdos previos que permitirán a los conscriptos acceder a certificación de competencias, capacitación laboral, preparación para la PAES, cursos en centros de formación técnica estatales y programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

En materia de condiciones de servicio, se incorporarán evaluaciones de salud, capacitación específica para instructores, priorización en procesos de vacunación y un fortalecimiento de la Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto. Además, se ampliarán los recursos para otorgar un pasaje adicional anual a quienes se desempeñen en zonas extremas y se reforzarán los canales de comunicación con las familias.

Respecto a las remuneraciones, se informó que el ingreso mensual de los conscriptos aumentará en un 75% en comparación con 2024. Durante el primer año, el monto será de $230.165 mensuales, cifra que con asignación de zona puede alcanzar los $394.611. En el segundo año, el ingreso ascenderá a $242.496, con un máximo de $415.707, según corresponda.

