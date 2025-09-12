Servel sorteó orden de precedencia de las candidaturas presidenciales

El Servicio Electoral realizó el sorteo público para determinar el orden de precedencia de las candidaturas para las elecciones de Presidente de la República y de las elecciones parlamentarias.

El sorteo se efectuó, en el caso de candidatos presidenciales, con números del 1 al 8 y en el de Parlamentarias, con letras del abecedario de la A a la K, en número igual al de listas declaradas.

Los resultados fueron los siguientes para la eección de Presidente de la República:

-Jeannette Jara Román 2

-Johannes Kaiser Barents – Von Hohenhagen 4

-Franco Parisi Fernández 1

-José Antonio Kast Rist 5

-Evelyn Matthei Fornet 7

-Marco Antonio Enríquez – Ominami Gumucio 3

-Harold Mayne-Nicholls Secul 8

-Eduardo Antonio Artés Brichetti 6

Y para las elecciones de senadores y de diputados:

-Cambio por Chile K

-Movimiento Amarillos por Chile E

-Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista D

-Unidad por Chile C

-Chile Grande y Unido J

-Verdes, Regionalistas y Humanistas B

-Partido Ecologista Verde A

-Partido de Trabajadores Revolucionarios F

-Partido Alianza Verde Popular G

-Partido de la Gente I

-Popular H

PURANOTICIA