Servel reporta que más del 27% de las mesas ya están constituidas

A menos de 12 horas de que se abran las urnas para las elecciones presidenciales y parlamentarias, el Servicio Electoral (Servel) entregó un nuevo balance sobre la constitución de mesas receptoras de sufragios tanto en Chile como en el extranjero.

Según informó la presidenta del Consejo Directivo del organismo, Pamela Figueroa, hasta las 18:00 horas del sábado se encontraban constituidas 11.208 mesas, lo que equivale al 27,4% del total habilitado. “En Chile, de un total de 40.473 mesas, se han constituido 11.148, correspondientes al 27,54%”, precisó.

La autoridad agregó que el proceso avanza también en el exterior, aunque con menor ritmo debido a los diferentes husos horarios. “En el extranjero, de un total de 427 mesas habilitadas, se han constituido 60, correspondientes al 14,05%”, puntualizó.

Figueroa recordó que la apertura de mesas en territorio nacional está programada para las 08:00 horas de este domingo 16 de noviembre, jornada en que se definirá la primera vuelta presidencial con ocho candidatos en competencia. Además, se elegirán diputados en todas las regiones del país y senadores en siete de ellas.

La presidenta del Servel también reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse y revisar sus datos antes de acudir a votar. “Los electores y electoras podrán consultar si están habilitados para sufragar, si han sido designados vocales de mesa o miembros del colegio escrutador; y la ubicación de su local de votación”, señaló.

La información, subrayó, puede consultarse de manera sencilla a través del sitio web de Servel o mediante los teléfonos habilitados: 600 6000 166 para Chile y +56 2 2915 3265 para quienes se encuentren en el extranjero.

