Servel recurre al TC por reforma que permite al SII acceder a su Registro Electoral

El Servicio Electoral (Servel) presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se suprima una disposición contenida en el proyecto de reconstrucción que faculta al Servicio de Impuestos Internos (SII) para acceder al domicilio electoral de los contribuyentes.

Según consigna El Mercurio, la disposición forma parte de la megarreforma y busca permitir el cruce de información necesario para otorgar el beneficio de exención de contribuciones a los adultos mayores, medida que ya fue aprobada por el Congreso. Sin embargo, el Servel considera que esta facultad afecta su autonomía constitucional.

En el marco del control preventivo de constitucionalidad del proyecto, el organismo electoral aclaró que no pretende formular observaciones sobre el régimen de exención del impuesto territorial ni respecto de las facultades de fiscalización del SII.

En cambio, de acuerdo con el documento presentado ante el TC, busca "exponer (...) las implicancias constitucionales que presenta la habilitación legal conferida al Servicio de Impuestos Internos para requerir información al Servicio Electoral".

En esa línea, el Servel enfatizó que "dicha facultad comprende antecedentes que forman parte del Registro Electoral, cuya confección, actualización y resguardo han sido encomendados por la Carta Fundamental a este organismo autónomo".

Asimismo, el Servicio Electoral cuestionó que la disposición no haya sido aprobada como una norma de quórum especial, planteando así otro reparo constitucional respecto de la iniciativa.

La norma cuestionada establece que "para verificar si la vivienda principal registrada constituye o no efectivamente la residencia habitual y asiento principal del contribuyente, así como el pago de las tarifas anuales de los servicios de aseo, el Servicio de Impuestos Internos estará facultado para requerir informaciones de toda clase de instituciones públicas, incluidos, entre otros, el Servicio Electoral, el Servicio de Registro Civil e Identificación, municipalidades, Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones de Chile".

De esta manera, el Servel busca que el Tribunal Constitucional revise específicamente la facultad que permitiría al SII solicitar información contenida en el Registro Electoral, argumentando que se trata de antecedentes cuyo manejo y resguardo corresponden a un organismo dotado de autonomía constitucional.

Finalmente, El Mercurio destaca que el Servel cuenta con autonomía constitucional desde 2017, mientras que el SII es uno de los principales organismos de fiscalización de la administración central y depende del Ministerio de Hacienda.

PURANOTICIA