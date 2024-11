Servel informó que existen 122 mesas descuadradas a nivel nacional tras segunda vuelta de Gobernadores

El presidente del Consejo Directivo de Servel, Andrés Tagle, presentó las últimas cifras de la segunda vuelta de Gobernadores Regionales, resaltando una participación del 83,31%, equivalente a 11.759.933 electores, ligeramente inferior al 84,92% de la elección de octubre.

Mencionó problemas con algunas mesas que no se instalaron, como la mesa 144 en Santiago de la escuela Salvador San Fuentes de Santiago, debido a la alta concentración de electores extranjeros.

“En general, en ese local estamos teniendo problemas por una gran concentración de electores extranjeros que no pueden ser vocal de mesa, que llegan a votar y no los podemos dejar en las mesas, aunque quisieran para constituirlas, y ese es el problema, que no llegan chilenos, y no se han podido constituir”, indicó.

“En octubre pasado se constituyeron con cierta dificultad, sin embargo, sólo votaron 49 personas. Entonces eso es parte del problema de su instalación, porque llegan muy pocos electores”, señaló.

Además, hay cuatro mesas no escrutadas de Copiapó, La Granja, Recoleta y Vitacura.

“Estas mesas no escrutadas es que no nos entregan el acta de escrutinio. Los vocales de la mesa, normalmente las meten en la misma caja, pero no la entregan, por lo tanto, nosotros no tenemos ese documento para digital”, indicó.

Hay también 15 mesas con ‘error de magnitud’, lo que significa que la suma de los votos de los candidatos más los blancos y nulos suman más de los 400 electores que corresponden a la mesa.

“Entonces obviamente es una irregularidad y en algunos casos puede ser un sumar mucho más que 400, entonces esas mesas nosotros si bien las mostramos y se puede ver el detalle y el acta de cada uno en el sistema. No las sumamos a los candidatos porque pueden distorsionar eventualmente resultados si fueran estrictos. Las mesas descuadradas ascienden a 122”, señaló.

“Son un 3,07%. Eso significa que la suma de los votos de los dos candidatos más blancos y nulos no cuadra con el total que aparece en la misma acta. Está mal hecha la suma o están mal anotado los datos de los votos de los candidatos, una de las dos cosas, pero no sabemos y no tenemos cómo corregirla”, explicó.

Tagle recordó que estos resultados son informativos y no tienen valor legal, correspondiendo a los tribunales electorales proclamar a los ganadores. Anunció que desde el 1 de diciembre se reabrirán las modificaciones al registro electoral, hasta el 28 de junio del próximo año, antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre.

Además, hizo un llamado al gobierno y al parlamento a legislar sobre el proceso electoral, destacando la urgencia de establecer una ley orgánica constitucional que regule el voto obligatorio, las multas, excepciones y el procedimiento sancionatorio. Recordó que la norma transitoria de la elección anterior ya dejó de tener valor.

Voto obligatorio: Se deben establecer las multas, las excepciones y el procedimiento sancionatorio. El Presidente de Servel indicó que las sanciones para las elecciones de octubre y de este domingo fue válido solo para ellas, por lo que para el próximo año estamos en un vacío legal. “Llamamos al Gobierno y al Parlamento a actuar con urgencia, no es bueno legislar tan cerca de la elección, porque se legisla en base a la conveniencia”, señaló Tagle.

Reembolso por voto, está basado en una participación menor cuando no había voto obligatorio, “Si bien hubo una corrección para ahora, esta también es provisoria”, detalló.

Facultar al Servel para reducir electores por mesa y aumentar locales.

Mejorar las condiciones de los vocales de mesa. Aumentar los, 0,66 UF por día. Valoramos iniciativas legales que pretenden otorgar un día feriado al día siguiente de la elección.

Realizar cambios que permitan no repetir el largo escrutinio del 27 de octubre, los que pueden estar basados en la tecnología. “Estamos en el siglo XXI, no podemos estar haciendo cuadraditos en las pizarras cada 5 votos, debemos introducir tecnología, sabemos que eso cuesta, pero da garantías y es bastante más rápido”, puntualizó.

Por último, Tagle agradeció a nombre de Servel a vocales, personal con rol electoral, delegados, personal de enlace, Juntas electorales, Carabineros, Fuerzas Armadas, funcionarios del Servicio Electoral y todas las personas que colaboraron en la realización de unas elecciones impecables, transparentes y eficientes.

