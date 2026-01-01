Servel habilita desde este 1 Enero el cambio de domicilio electoral para 2026

A contar de este jueves 1 de enero de 2026, los electores y electoras pueden solicitar el cambio de domicilio electoral a través de la página web del Servicio Electoral (Servel), utilizando Clave Única, en el marco del periodo de actualización del Registro Electoral.

Desde este viernes 2 de enero, el trámite también estará disponible de forma presencial, de lunes a viernes, presentando la cédula de identidad en las oficinas del Servel, ChileAtiende, el Registro Civil y en los consulados de Chile en el extranjero, ampliando así las alternativas para realizar la solicitud.

El Servel recalcó la importancia de ingresar correctamente los datos, sin abreviaturas y de forma completa, ya que esta información es clave para asignar locales de votación cercanos al domicilio del elector en cada proceso electoral. La dirección debe incluir correctamente calle, numeración y comuna.

El domicilio electoral corresponde al lugar con el cual el elector mantiene un vínculo objetivo, ya sea porque reside de forma habitual o temporal, trabaja o estudia en ese sector. En el caso de los chilenos con derecho a sufragio que viven en el extranjero, el domicilio electoral será aquel situado fuera del país y declarado expresamente por el elector.

Finalmente, el Servel advirtió que proporcionar datos falsos o declarar un domicilio sin vínculo real constituye una infracción sancionada por la ley, con penas de reclusión menor y multas de entre 10 y 100 UTM. Al tratarse de un trámite de solicitud, su aceptación se verá reflejada en la Consulta de Datos Electorales tras 20 a 25 días hábiles, y el resultado será informado al solicitante por correo electrónico o carta certificada.

PURANOTICIA