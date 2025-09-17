Servel entrega padrón electoral definitivo para noviembre: 15.618.167 habilitados para votar en Chile y el extranjero

El Servicio Electoral (Servel) publicó este miércoles los padrones electorales y las nóminas de inhabilitados con carácter de definitivo para las elecciones de Presidente de la República y de parlamentarios del próximo 16 de noviembre.

Para conocer el padrón electoral por comuna y la nómina de inhabilitados en territorio nacional, además del Padrón Electoral y Nómina de inhabilitados de chilenos en el exterior se debe ingresar a la página del Servel, donde hay un link con esta información y, además, un asistente virtual.

El total de habilitados en Chile para votar llega a 15.618.167, mientras que en el exterior podrán hacerlo 160.935 personas.

En los comicios de noviembre podrán participar un total de 885.940 extranjeros.

Desglosando las cifras, Servel informó que 8.083.768 mujeres están habilitadas para sufragar, mientras que los hombres llegan a 7.695.334.

Sobre los inhabilitados para votar el próximo 16 de noviembre, el servicio informó de 302.722 electores.

Cabe recordar que este miércoles se inició el período legal de campaña. Hasta el 13 de noviembre, los abanderados, partidos políticos y simpatizantes podrán difundir propaganda a través de prensa, redes sociales y plataformas digitales.

También se autoriza el uso de banderas, lienzos y vestimentas alusivas en espacios públicos, además de la distribución de folletos, volantes y otros objetos informativos de carácter electoral.

PURANOTICIA