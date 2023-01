Servel entrega fechas del calendario electoral de cara al nuevo proceso constituyente

El Servicio Electoral (Servel) se refirió al cronograma frente a las elecciones de consejeros constituyentes que se realizarán el próximo 7 de mayo, en el marco del "Acuerdo por Chile" que busca generar una nueva propuesta de Constitución al país.

La entidad subrayó que este 26 de enero a las 23:59 horas vence el plazo para solicitar el cambio del domicilio electoral registrado, así como cualquier modificación y actualización al Registro Electoral.

Recordemos que tanto la consulta como la actualización del domicilio electoral se pueden con la Clave Única en el sitio web de Servel, o de forma presencial en las Direcciones Regionales del organismo, en las oficinas de Chile Atiende y en las oficinas del Registro Civil.

Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel, recalcó que al hacer la solicitud se debe "ingresar correctamente la comuna, el nombre de la calle (sin abreviaturas) y el número del domicilio electoral permite una buena georreferenciación de los domicilios y mejorar los niveles de cercanía entre el electorado y los locales de votación, como quedó demostrado en el pasado Plebiscito Constitucional 2022".

La aceptación se verá reflejada en la consulta de datos electorales luego de 25 días hábiles. Entre el 1 de octubre y el 17 de enero, 222.018 personas han solicitado su cambio de domicilio electoral.

Con el fin de ampliar la cobertura de la información, se enviará un correo masivo a toda la ciudadanía respecto a los plazos para cambiar el domicilio y se enviarán mensajes de textos a más de 21 millones de teléfonos celulares.

"Servel ha trabajado intensamente y en forma coordinada para actualizar el Registro Electoral con el Registro Civil, PDI, Poder Judicial, Gendarmería, Servicio Nacional de Migraciones, CONADI, de tal forma de poder tener un padrón electoral actualizado el día 27 de enero y entregarlos a los auditores externos”, señaló Tagle.

En tanto, el 27 de enero se publicará el padrón electoral provisorio y la nómina especial de electores mayores de 90 años que no están considerados en este.

Dicha nómina incluye a personas que no cuenten con su documento de identidad vigente, por no haber obtenido o renovado su cédula nacional de identidad o pasaporte en los últimos once años, y que además no hayan votado en las últimas dos elecciones. Quienes aparezcan en la lista podrán reclamar hasta el sábado 11 de febrero.

Las candidaturas de independientes y partidos electorales podrán inscribirse hasta el 6 de febrero, fecha en que inicia el período de campaña electoral.

Respecto al financiamiento, el 20 de enero se publicarán en el Diario Oficial los Límites de Gasto Electoral. De forma simultánea, ese mismo se darán a conocer los espacios públicos destinados a las instalación de propaganda.

Posteriormente, el 26 de febrero se dará a conocer el padrón final, una vez este sea sometido a una auditoría externa. Quienes consideren que injustificadamente fueron omitidos, tienen un periodo de reclamaciones ante los Tribunales Electorales Regionales de 5 días a partir del 27 de febrero.

