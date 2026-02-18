Servel desestima argumentos de Evópoli y FRVS para rechazar la disolución

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, aclaró que los partidos políticos deben contar con al menos cuatro parlamentarios electos en los últimos comicios -no en elecciones diferentes- para no ser disueltos.

De esta manera, en entrevista con radio Cooperativa, respondió a los argumentos de Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quienes recurrirán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), alegando que cumplen con tener cuatro parlamentarios.

El Servel ordenó la disolución de 13 partidos -entre ellos Evópoli y FRVS- debido a que no obtuvieron al menos el 5% de los votos válidamente emitidos en las últimas elecciones legislativas y tampoco eligieron cuatro parlamentarios en el mismo acto electoral.

Sobre las alegaciones de Evópoli y FRVS, Figueroa señaló: "Lo que determina la Ley de Partidos Políticos, de acuerdo al criterio del Consejo Directivo del Servel, es que dice 'se elegirán cuatro parlamentarios', y se refiere a la última elección".

"Recordemos que nosotros tenemos un Congreso bicameral donde los senadores se eligen cada ocho años y los diputados y diputadas cada cuatro años, y el Senado se renueva parcialmente cada cuatro, en las elecciones que tenemos presidenciales y parlamentarias. Entonces, esta evaluación que se hace para los partidos es de acuerdo a los resultados de la última elección, y ahí se cuentan los legisladores", añadió la presidenta del Servel.

"Algunas colectividades hacen una diferenciación en contabilizar los parlamentarios que ya tienen -es decir, senadores que se eligieron en una elección anterior y que no van a la reelección- con los parlamentarios que se eligen en la última elección, y la ley se refiere a los electos, no a la cantidad total", agregó la politóloga PPD.

RECHAZO A ESTADOS CONTABLES

Figueroa también se refirió a la alta cifra de partidos -14 de un total de 24- cuyos estados contables fueron rechazados por el Servel.

Los partidos "reciben un financiamiento estatal y, por lo tanto, tienen que llevar una contabilidad de sus ingresos y gastos. Hay medidas de probidad y también medidas de transparencia activa, donde ellos tienen que informarlos", explicó la docente.

"Si sus balances fueron aprobados o rechazados, eso tiene que ver muchas veces con que hay ingresos o gastos que no tienen una documentación suficiente para justificar esa cuenta o que algunos partidos no hicieron uso de todos los recursos, por lo que deben restituirse", explicó.

"Estos 14 partidos políticos cuyo balance del 2024 fue rechazado pueden trabajar para tenerlos aprobados y así poder seguir recibiendo los aportes públicos. Y eso es probablemente lo que va a estar pasando en las próximas semanas, porque obviamente -para su existencia y participación con la ciudadanía- los requieren", concluyó Figueroa.

PURANOTICIA