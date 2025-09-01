Servel aprobó las candidaturas parlamentarias de Daniel Jadue y Miguel Ángel Calisto

El Servicio Electoral (Servel) aceptó 127 candidaturas a senador y 1.091 a diputado, incluyendo las postulaciones de Daniel Jadue (PC), y del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, pese a que ambos enfrentan procesos judiciales.

El exalcalde de Recoleta competirá por un cupo a diputado por el Distrito 9 de la región Metropolitana, mientras que Calisto buscará un escaño al Senado por Aysén, bajo el alero del Frente Regionalista Verde Social (FRVS).

Jadue se encuentra formalizado en el marco del caso Farmacias Populares. La semana pasada, se confirmó la acusación del Ministerio Público contra el exjefe comunal por los delitos de fraude al Fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal.

En tanto, Calisto se encuentra acusado por el delito de fraude al fisco y fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

El organismo señala que "la verificación del cumplimiento de requisitos por parte de los candidatos y candidatas se realiza a la fecha del cierre del proceso de declaración de candidaturas, ocurrido el 21 de agosto pasado. En tanto, el cumplimiento del requisito de derecho a sufragio considera las actualizaciones al Registro Electoral hasta su fecha de cierre, el 28 de junio de 2025".

El Servel también aceptó la postulación de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien busca la reelección por El Maule.

Además, fue aceptada candidatura a diputado por el distrito 10 del exfutbolista Jean Pierre Bonvallet, quien compite como independiente en un cupo del Partido Social Cristiano (PSC). Su postulación ha generado críticas debido a que años atrás tuvo causas por posesión de marihuana, violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad, entre otras.

El organismo aceptó las candidaturas presidenciales de Johannes Kaiser, Franco Parisi, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Finalmente, el Servel rechazó tres candidaturas al Senado y 43 a diputados, de distintas colectividades.

