Sernameg explica salida de Isabel Amor tras dos días como directora en Los Ríos: "Sucesivas omisiones de información relevante"

El Servicio de la Mujer y Equidad de Género se refirió al despido de Isabel Amor como directora del SernamEG en la Región de Los Ríos, tras permanecer solo dos días en el cargo.

A través de una declaración pública, se confirmó que la salida de la exdirectora ejecutiva de Fundación Iguales se debió por “pérdida de confianza, pero esto en ningún caso tiene relación con el hecho de ser hija de un condenado”.

Isabel Amor atribuyó la decisión del Gobierno a la condena que en abril recibió su padre, Manuel Amor, por el delito de secuestro calificado en dictadura del militante de la Juventud Comunista, Luis Corvalán Castillo, hijo del secretario general del PC, Luis Corvalán.

Un extracto de la declaración señala que “la pérdida de confianza obedece a sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional. Entre ellas, destacan no informar de las dificultades de su relación con agrupaciones de derechos humanos; la resistencia a asumir el diálogo con las asociaciones de funcionarios de SernamEG a nivel regional como parte natural del ejercicio del cargo”.

También se mencionan “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del Servicio que trabaja en la región de Los Ríos; a lo cual se suma el envío al Servicio -por parte de la ex directora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra, en el caso de Luis Corvalán Castillo. La entrevista, finalmente, fue publicada, pero en una versión distinta al texto recibido por el Servicio”, señala el texto.

Mediante sus redes sociales, Isabel Amor manifestó que “me ofrecieron un trabajo, sabiendo todo de mí. Dejé mi empleo anterior. Me trasladé de región. Me piden hoy la renuncia, a dos días de asumir. No me pregunten a mí qué pasó, porque no tengo más información. Esto supone un problema mayúsculo para mi familia”.

Antes de ser nombrada directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, en la Región de Los Ríos, la socióloga ocupó el cargo de directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la región del Ñuble.

PURANOTICIA