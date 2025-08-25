Cámara debatirá la próxima semana el proyecto que multa a quienes no voten

La Cámara de Diputados y Diputadas ha convocado una sesión especial para el próximo martes 2 de septiembre para acelerar la votación del proyecto de ley que establece multas para quienes no sufraguen en las próximas elecciones. La iniciativa, impulsada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), busca ser despachada al Senado en una sesión de solo 90 minutos.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), justificó la urgencia y criticó la postura del Gobierno. "Han dilatado mucho algo que ellos exigían en 2022 para una Convención Constitucional. Para ellos, era importante que votaran absolutamente todos, y hoy vemos una vuelta de chaqueta absoluta", señaló. "Si el Gobierno no avanza, lo vamos a hacer nosotros", sentenció. Sus declaraciones aluden a la falta de indicaciones del Ejecutivo y a su poca participación en las sesiones de la Comisión de Gobierno.

Desde La Moneda, la ministra vocera, Camila Vallejo, reconoció que el proyecto es "un buen camino de solución" para alcanzar un acuerdo amplio. Sin embargo, planteó que el Gobierno aspira a que, en el futuro, los extranjeros deban ser ciudadanos nacionalizados para participar en elecciones presidenciales, lo que considera una composición del padrón más "coherente".

Durante la sesión especial, diputados oficialistas podrían solicitar que el proyecto regrese a comisión para una nueva revisión, una moción que deberá ser votada en Sala. Además, el diputado Rubén Oyarzo (radical) buscará insistir en que los extranjeros queden excluidos de sufragar en las elecciones presidenciales.

PURANOTICIA