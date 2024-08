Diputadas UDI citarán a Ministra de la Mujer a comisión por el despido de Isabel Amor como directora del Sernameg de Los Ríos

Un grupo de parlamentarias de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que citarán a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a la comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados para que entregue detalles de la desvinculación de Isabel Amor, como directora del Sernameg de Los Ríos, a 48 horas de haber sido anunciada.

La aludida atribuyó la decisión del Gobierno a la condena que en abril recibió su padre, Manuel Amor, por el delito de secuestro calificado en dictadura del militante de la Juventud Comunista, Luis Corvalán Castillo, hijo del secretario general del PC, Luis Corvalán.

Al respecto, la legisladora gremialista que integra la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la corporación, Flor Weisse, junto a las parlamentarias Marlene Pérez y Marta Bravo, calificaron su salida como “absolutamente impresentable” y una “actitud inhumana” el despido de la profesional que fue elegida a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Mediante sus redes sociales, Isabel Amor manifestó que “me ofrecieron un trabajo, sabiendo todo de mí. Dejé mi empleo anterior. Me trasladé de región. Me piden hoy la renuncia, a dos días de asumir. No me pregunten a mí qué pasó, porque no tengo más información. Esto supone un problema mayúsculo para mi familia”.

En tanto que las parlamentarias de la UDI indicaron que “lo que el Gobierno ha hecho con ella no tiene nombre. Las responsabilidades, de cualquier índole, son individuales, de tal manera que nadie debería responder por algo que no hizo ni mucho menos asumir costos por aquello”.

“Lamentablemente, durante estos dos años y medio de administración, las actuales autoridades se han empecinado en cancelar y excluir a todos los que piensan distinto a ellos, pero ahora vemos que incluso están yendo más allá, tratando de responsabilizar a alguien por conductas y acciones de un tercero, lo que es absolutamente insólito”, agregaron.

“Hubiésemos esperado que la ministra de la Mujer, que tiene que velar por la igualdad y el derecho de todas, sin ninguna distinción, levantara inmediatamente la voz frente a esta grave cancelación y atropello del que está siendo víctima Isabel Amor”, cerraron.

Antes de ser nombrada directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, en la Región de Los Ríos, Isabel Amor ocupó el cargo de directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la región del Ñuble.

