Sernageomin despliega fiscalización masiva en División El Teniente tras ocultamiento de información

El Sernageomin inició un operativo masivo de fiscalización en la División El Teniente, luego de que se conociera el ocultamiento de información técnica por parte de Codelco en relación con el derrumbe ocurrido en 2023.

De acuerdo con lo informado por el organismo fiscalizador, el despliegue contempla seis vehículos y 15 expertos multidisciplinarios provenientes de distintas regiones del país, con el objetivo de auditar in situ las condiciones de seguridad de la faena y restablecer el cumplimiento estricto de la normativa minera.

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, señaló que el operativo marca el inicio de “un proceso de fiscalización continua y exhaustiva”, mediante un peritaje técnico independiente e inobjetable, destinado a detectar cualquier desviación respecto de los permisos otorgados.

“Nos hemos desplegado con 15 fiscalizadores para determinar de manera fehaciente cualquier irregularidad y obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena”, afirmó la autoridad, subrayando que el foco principal es la protección de la vida de las personas.

Lorca recalcó que el objetivo central es reconstruir la trazabilidad de la seguridad, la cual —según indicó— fue comprometida por el ocultamiento de datos relevantes que debieron ser reportados oportunamente a la autoridad competente.

Asimismo, enfatizó que la presencia de Sernageomin busca validar cada antecedente que fue sustraído del control estatal, advirtiendo que la seguridad minera y la fe pública no pueden ni deben depender de información alterada.

En paralelo, el servicio ya interpuso denuncias formales ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, con el fin de establecer eventuales responsabilidades penales y administrativas por el quiebre de los protocolos de reporte oficial.

Finalmente, Sernageomin informó que los hallazgos de esta inspección serán insumos críticos para la Mesa de Trabajo Técnica que sesionará el próximo 23 de febrero, instancia que se mantendrá activa hasta el total esclarecimiento de los hechos y la restitución plena de la soberanía técnica que exige la ley minera.

