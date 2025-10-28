Sernac refuerza fiscalizaciones por Halloween para garantizar seguridad y cumplimiento de la ley del consumidor

Ante el aumento de la demanda de diversos productos utilizados para la celebración de la fiesta de Halloween, como disfraces, maquillaje y decoración, el Servicio Nacional del Consumidor está desarrollando un intenso proceso de fiscalización al comercio a lo largo del país.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, indicó que la fiesta de Halloween cada año es más popular entre las familias chilenas, convirtiéndose en un importante hito de consumo, por lo que es fundamental que el comercio respete estrictamente, tanto la Ley del Consumidor como las normativas sectoriales.

"Este tipo de acciones de fiscalización son relevantes porque permiten comprobar que los locales cumplen con todo lo establecido en la normativa vigente, y de esta forma evitar riesgos durante esta celebración", destacó González.

Durante este proceso, los funcionarios del Sernac están verificando si los locales cumplen con una serie de deberes establecidos en la Ley del Consumidor (LPC), entre ellos, entregar información veraz y oportuna de las condiciones relevantes y del precio de los productos, así como la libre elección.

Adicionalmente, los funcionarios están revisando si el comercio cumple con la exigencia de que los productos estén correctamente rotulados, esto es, que sus etiquetas estén en idioma español, y que se incluya toda la información que exige la normativa para que las y los consumidores puedan tomar una decisión informada.

En el caso de los productos eléctricos, los funcionarios chequean si cuentan con sello SEC, lo cual implica que cumplen con la normativa vigente y, en consecuencia, no revisten riesgos para su seguridad.

Además, revisan si los locales informan el derecho a la garantía legal de los productos cuando salen defectuosos, lo que implica, el cambio, la devolución de lo pagado o la reparación durante los seis meses de haber comprado el producto.

También confirman otros antecedentes, como, por ejemplo, si los locales cumplen con el deber de indicar el jefe de local, entre otros aspectos.

Una vez analizados los antecedentes, y en caso de detectarse infracciones a los derechos de las y los consumidores, el Servicio podría adoptar distintos caminos, por ejemplo, enviar oficios exigiendo ajustes, o incluso interponer denuncias ante la justicia, instancia donde los proveedores arriesgan multas que podrían llegar hasta las 300 UTM, esto es, cerca de 21 millones de pesos.

EVITAR RIESGOS

El Sernac enfatizó que la elección del disfraz, del maquillaje o de las golosinas tiene relevancia porque el objetivo es pasar una fiesta tranquila y evitar riesgos para la salud de las niñas y niños.

La primera recomendación es que, al momento de adquirir estos productos, las personas lo realicen solo en el comercio formal, puesto esto permite asegurar que se cumple con la normativa, y en caso de cualquier problema, las empresas deben responder.

Al comprar en el comercio establecido también las personas consumidoras pueden exigir el derecho a la garantía legal en caso que el producto venga defectuoso o le falten piezas, pudiendo exigir la devolución del dinero, cambio del producto o reparación gratuita.

En el caso de las compras realizadas por internet, la ley establece el derecho a retracto, que permite arrepentirse y devolver el producto dentro de los primeros 10 días desde su recepción.

Recomendaciones para comprar un disfraz:

- Recuerde elegir un disfraz adecuado a la edad y talla de quien lo va a usar.

- Revise que la información esté en idioma español.

- Siga las instrucciones de uso y advertencias de seguridad, especialmente en casos que sean para menores de 3 años.

- Asegúrese que los disfraces infantiles no contengan piezas pequeñas, bordes cortantes o cordones en la zona del cuello y que estén fabricados con materiales no inflamables.

- En el caso de máscaras, pelucas y otros accesorios, manténgase alejado del fuego y/o supervise a los menores para que no lo hagan.

- Revise que no tengan elementos punzantes, cortantes, ni piezas pequeñas que se puedan desprender, o las precauciones que se indican dependiendo del accesorio.

- En el caso de las máscaras, asegúrese que cuenten con suficientes orificios de ventilación para evitar asfixias.

- Revise que el maquillaje cuente con registro del Instituto de Salud Pública (ISP).

- Lea la lista de ingredientes del producto para descartar posibles alergias a algún componente. La información debe estar en idioma español.

- En caso de problemas o reacciones adversas, debes informarlo al ISP.

PURANOTICIA