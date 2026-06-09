Sernac realiza reporte sobre etiquetado y características de los huevos: productos de gallinas felices no tienen definición legal

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) efectuó un reporte sobre el etiquetado y características nutricionales y normativas del huevo, considerado un producto masivo presente en la alimentación de los consumidores y sus familias, y una buena fuente de proteínas.

Al revisar 112 productos de diversas marcas disponibles a nivel nacional en los sitios web de las principales cadenas de supermercados -evaluando aspectos como formato, tamaño, información nutricional, sellos, precio, declaraciones y certificaciones- se detectaron productos que incumplen la normativa chilena de etiquetado y clasificación nutricional.

Esta omisión afecta directamente a los consumidores, quienes pierden el acceso a datos clave para comparar el precio y el aporte de proteína entre marcas.

El uso de clasificaciones como "XL", “Premium” o "Súper Color" es márketing publicitario que tiende a confundir al consumidor al momento de la compra, y se debiera priorizar la entrega de información sobre el peso neto en gramos y el aporte de proteína por sobre este tipo de declaraciones.

De acuerdo con la normativa, la rotulación correcta para las categorías debiese ser, por ejemplo, Especial (Súper Extra) o Extra Grande (Extra), etc.

También se detectó que no existen diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los de color.

El precio más elevado se debe, en general, a la raza de la gallina, las diferencias en el tamaño del huevo y al costo de producción.

El tamaño del huevo sí influye en la cantidad total de nutrientes por unidad, pues uno con clasificación de calibre más grande tiene mayor aporte proteico que uno pequeño. Pero la calidad nutricional es la misma: la proporción de nutrientes no cambia, solo es la cantidad.

Por ejemplo, un huevo Súper Extra (XL) aporta 7,3 gramos de proteína en promedio, mientras que uno Grande (G) tiene 6,1 gramos.

Por ello, al comparar precios es recomendable fijarse en los gramos de proteína por unidad.

La regulación nacional prohíbe que los alimentos hagan uso de leyendas que no puedan comprobarse con antecedentes científicos, que por ello representan confusión, error o engaño para los consumidores.

Y para el caso de los huevos existen las siguientes declaraciones:

Gallinas libres de Jaula, de libre pastoreo y la norma "Certified Humane", que indican que las gallinas han sido criadas bajo estándares que promueven su bienestar, por ejemplo, con acceso a espacios abiertos o sistemas de libre pastoreo.

Y gallinas felices, que es una declaración de márketing que en Chile no tiene una definición legal establecida.

Para comprar huevos se recomienda preferir formatos de venta con más unidades, ya que tienen un menor precio al realizar el cálculo unitario y de esta forma es posible ahorrar en la compra del producto.

En general, los huevos blancos suelen ser más económicos, lo que los convierte en una alternativa eficiente para presupuestos más ajustados, aunque al final todo depende de la preferencia de cada consumidor.

También se aconseja el almacenamiento refrigerado, verificar siempre la fecha de vencimiento y evitar el lavado para no comprometer la porosidad de la cáscara que la protege frente a contaminantes externos.

APORTES DEL HUEVO

Según evidencia científica, los huevos son una fuente de proteínas de alta calidad, ya que contienen vitaminas y minerales importantes, incluyendo vitamina B12, vitamina D, vitamina A, vitamina E, hierro, zinc, selenio y colina, este último un nutriente importante para la función cerebral, la salud del hígado y el desarrollo fetal durante el embarazo.

Las recomendaciones y consideraciones para estos productos fueron elaboradas en colaboración con el Ministerio de Salud y el Programa Elige Vivir Sano, y tienen como objetivo informar a los consumidores respecto de ciertas características relevantes al momento de escoger estos productos.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, señaló que "el huevo es un alimento masivo, esencial y una de las fuentes de proteína más accesibles para las familias chilenas. Por ello la información que recibe el consumidor en la etiqueta debe ser transparente, exacta y apegada de forma estricta a la normativa nacional. Este reporte busca que cada peso invertido rinda al máximo".

Y para María José Carvallo, secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, "muchas veces los alimentos más simples son también los más nutritivos. El huevo aporta proteínas de alta calidad y nutrientes fundamentales para el desarrollo, la mantención de la masa muscular y el bienestar de las personas. Es una opción saludable para niños, jóvenes, adultos y personas mayores, y puede formar parte de preparaciones diversas y equilibradas que contribuyan a una mejor alimentación".

PURANOTICIA