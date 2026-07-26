Armada emite aviso de marejadas por olas de hasta 13 metros entre Algarrobo y Constitución

El paso de un sistema frontal motivó al Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso de la Armada a emitir un aviso de mal tiempo para el área oceánica y el borde costero comprendido entre Algarrobo y Constitución, donde se prevén intensas precipitaciones, fuertes vientos y un significativo aumento del oleaje durante este fin de semana.

De acuerdo con la información entregada por la institución, las primeras condiciones adversas comenzarán a registrarse desde las 14:00 horas del domingo entre Pichilemu y Constitución. En ese tramo se pronostican chubascos, lluvias y viento del nor-noreste, que posteriormente cambiará hacia el norte, con intensidades de entre 15 y 25 nudos y rachas que podrían alcanzar entre 35 y 40 nudos.

Más tarde, a partir de las 21:00 horas del domingo, el sistema frontal se extenderá hacia el sector comprendido entre Algarrobo y Pichilemu. En esa zona también se esperan precipitaciones y viento del norte con velocidades de entre 15 y 25 nudos, además de rachas que podrían llegar a los 35 nudos.

En cuanto a las condiciones del mar, la Armada proyectó un escenario de fuerte oleaje en el área oceánica, donde las olas podrían alcanzar entre 12 y 13 metros de altura durante el domingo.

Para el borde costero, en tanto, se espera que el lunes el oleaje alcance alturas de entre tres y cuatro metros, manteniéndose además la condición de marejadas a lo largo del litoral afectado.

Ante este escenario, la institución recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir la información que se publique a través de los canales oficiales.

Asimismo, llamó a quienes realizan actividades en el borde costero o en el mar a adoptar las medidas de precaución necesarias, considerando el deterioro previsto en las condiciones de viento y oleaje durante los próximos días.

PURANOTICIA