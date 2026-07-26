Decretan alerta ambiental para este domingo en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial Metropolitana decretó una nueva alerta ambiental para la jornada de este domingo 26 de julio en Santiago, ante las condiciones atmosféricas proyectadas para la cuenca de la capital y con el fin de proteger la salud de la población.

Según un comunicado enviado por el organismo, para este domingo se anticipa un régimen anticiclónico en superficie junto con una dorsal en altura, factores que -de acuerdo a las proyecciones- llevarán al Potencial Meteorológico de Contaminación Atmosférica (PMCA) a situarse en nivel regular durante el día.

Frente a este escenario, la autoridad reiteró el llamado a cumplir con las restricciones asociadas al episodio, entre ellas la prohibición de utilizar calefactores a leña o derivados de la madera, salvo aquellos que operan con pellets. Esta medida es fiscalizada de manera conjunta por la Seremi de Salud, los municipios de la región y Carabineros de Chile.

A esto se suma la prohibición de realizar quemas agrícolas, restricción vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre en toda la Región Metropolitana, cuyo cumplimiento es supervisado por equipos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Cabe precisar que, al tratarse de un día no hábil, la restricción vehicular no será aplicada durante esta alerta ambiental.

Para denunciar el uso de calefactores a leña prohibidos, se encuentra habilitado el teléfono 600 360 7777.

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