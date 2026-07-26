INDH aclara visita a "El Rana" y niega haber gestionado ceremonia mapuche

El Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que su visita a Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, en el Hospital Base de Valdivia, se realizó por obligación legal y negó haya realizado gestiones para desarrollar un nguillatún para el imputado por los homicidios de los carabineros Eugenio Nain y Marcos Cosme.

En una declaración, expresó que "el INDH tiene la obligación por ley de verificar la integridad de las personas que están bajo custodia, cuidado o tutela del Estado, independiente de quiénes sean o el motivo que les ha llevado a estar en esa situación"

"Como hemos señalado, es de la mayor gravedad que un carabinero sea víctima de homicidio en el cumplimiento de sus funciones, como sucedió recientemente en la región de Los Ríos. El INDH expresó su preocupación por el homicidio del cabo Marco Cosme y extendió sus condolencias a la autoridad institucional en la región", añadió.

También indicó que "en cumplimiento de su mandato legal, en esa oportunidad la sede regional del INDH concurrió al Hospital Base para verificar el estado de salud del carabinero, así como del detenido en razón de reiterados requerimientos de sus familiares, y previa coordinación con otras instituciones".

Finalmente, dijo que "en ese contexto, es falso que el INDH haya hecho alguna gestión para que el detenido asistiera a un nguillatún o a cualquier otro beneficio".

El 22 de julio pasado, el diputado republicano Leandro Kunstmann denunció que Gendarmería autorizó la realización de un nguillatún en el Hospital de Valdivia para Cancino Tapia.

De acuerdo con lo señalado por el parlamentario, "nos llegó un documento de Gendarmería en donde se le da permiso al delincuente responsable del asesinato del cabo Marcos Cosme, y posiblemente también del cabo Naín. Se le permitió hacer un nguillatún en el Hospital de Valdivia".

Dicha a autorización fue emitida por el director regional subrogante de Gendarmería en Los Ríos, Luis Povea Pavez, y permitió la realización de la ceremonia ancestral mapuche el pasado 17 de julio, entre las 10:00 y las 11:00 horas, con al menos cuatro personas autorizadas para asistir al recinto hospitalario.

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