Sernac oficia a empresas de transporte de pasajeros por incumplimientos tras el último sistema frontal

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las empresas JetSmart, Turbus, Pullman Bus, Pullman San Andrés, Buses Pluss Chile por las problemáticas detectadas en la prestación de sus servicios a raíz de la última contingencia climática que afectó al país.

La acción busca que estos proveedores entreguen toda la información y antecedentes relevantes en el contexto del temporal ocurrido en julio y que afectaron el oportuno cumplimiento de los servicios ofrecidos.

Según los primeros antecedentes en relación con el transporte aéreo, el Sernac ha recibido 83 reclamos contra la empresa JetSmart, donde los consumidores relatan que no estaría realizando el reembolso íntegro de los pasajes ante cancelaciones por clima, limitándose a devolver sólo las tasas de embarque.

En cuanto al transporte terrestre, las empresas que más reclamos han recibido (252 en total) son Tur-Bus, Pullman Bus, Pullman San Andrés y Buses Pluss Chile.

Los consumidores afectados informaron conductas negligentes y abandono; por ejemplo, pasajeros de la tercera edad quedaron desamparados en una vía anegada durante la noche, a mitad de camino, o en un terminal de madrugada entre Santiago y Calama.

A lo anterior se suman múltiples cancelaciones de viajes, deficiencias en los procesos de restitución de lo pagado por viajes cancelados, trabas para el reembolso de los pasajes e incumplimientos en los plazos de devolución del dinero en efectivo.

Por otro lado, se han reportado eventuales incumplimientos a la normativa específica que permite a los consumidores anular un pasaje sin expresión de causa hasta 4 horas antes del horario de partida, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 67 del Decreto N° 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El Sernac ha requerido a las empresas de transportes de pasajeros toda la información y antecedentes sobre:

Los trayectos específicos de los servicios de transporte cancelados.

El número total de servicios de transporte cancelados.

El número de pasajeros afectados por dichas cancelaciones.

El monto global cobrado por su representada por todos los pasajes correspondientes a todos los servicios de transporte cancelados por el proveedor en el período ya señalado.

Todas las alternativas o soluciones que su representada ofreció a los consumidores afectados frente a las cancelaciones de viajes.

Las etapas del proceso que deben seguir los consumidores para efectos de solicitar la anulación de pasajes.

Porcentaje del valor del pasaje que su representada ha devuelto a los consumidores en los casos de anulación de pasajes y su fórmula de cálculo, entre otros antecedentes relevantes para la investigación.

Es importante señalar que la negativa injustificada a entregar la información requerida es susceptible de ser sancionada con multa de hasta 400 UTM, es decir, más de 28 millones de pesos conforme al marco legal.

PURANOTICIA