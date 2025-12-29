Sernac oficia a conocido gimnasio de La Florida por piscina, baños y camarines insalubres

Tras citar a declarar al representante legal de la empresa "Club Recrear", Martín Santa Cruz, el Sernac logró un compromiso para compensar y solucionar situaciones que afectan la seguridad y salud de los usuarios de este gimnasio de la comuna de La Florida de la capital.

Tras una investigación, el servicio identificó una serie de reclamos asociados al deficiente mantenimiento de la piscina semiolímpica del conocido gimnasio floridano.

En sus relatos, las personas consumidoras señalaban que, al intentar utilizar el recinto acuático, el agua se encontraba turbia, de color verde y con mal olor, denunciando la falta de estándares mínimos de higiene, lo que afectaba la seguridad y la salud de los usuarios.

La situación impedía el uso correcto de las instalaciones, representando un riesgo sanitario. Las denuncias también apuntaban a la falta de higiene en áreas comunes, como baños y camarines.

Ante la falta de respuesta inicial de la empresa y la posibilidad de que el número de afectados fuera mayor al registrado, el Sernac inició un proceso que incluyó un oficio de información y la posterior citación a declarar del representante de la empresa.

En la instancia, la empresa debió entregar detalles sobre las causas del incidente, los protocolos de limpieza adoptados y, fundamentalmente, las medidas reparatorias para los clientes, entre ellas:

- Aumentar las compensaciones originalmente previstas para los socios afectados.

- Otorgar extensiones en las membresías sin costo adicional, proporcionales al tiempo en que el servicio no estuvo disponible.

- Garantizar estándares de higiene adecuados en todas las dependencias del recinto.

"La importancia de esta acción es que se cumple el objetivo de asegurar que los proveedores no solo reconozcan sus fallas, sino que reparen el daño causado de forma justa y oportuna. Para ello, haremos un estricto seguimiento a la ejecución de estas medidas compensatorias para verificar que se cumplan íntegramente y se resguarden los derechos de todos los consumidores involucrados", señaló el director regional metropolitano del Sernac, Patricio Hidalgo.

La citación a declarar es una medida contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite al Sernac convocar a representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas para recabar información detallada sobre situaciones de consumo.

PURANOTICIA