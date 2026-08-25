Sernac oficia a cinco empresas por comercializar "productos milagro" para bajar de peso

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las empresas Mercado Libre, Falabella, París, Líder y Swiss Nature Labs, luego de detectar a través de sus canales digitales la comercialización de diversos productos que prometen pérdida de peso sin contar, aparentemente, con respaldo científico.

La fiscalización del organismo también permitió identificar productos que atribuyen propiedades terapéuticas o que prometen cambios estéticos radicales y sin esfuerzo, vinculados a parámetros de salud, alimentación y actividad física.

Ante estos hallazgos, el Sernac inició una acción preventiva y solicitó a las empresas que comercializan estos denominados "productos milagro" en sus plataformas que entreguen copias íntegras de todas las certificaciones y respaldos que los vendedores directos (sellers) debieron proporcionar previamente para sustentar las afirmaciones realizadas sobre sus productos.

El organismo recordó que la Ley del Consumidor establece el derecho a recibir información veraz y oportuna respecto de los bienes y servicios ofrecidos, sus precios, condiciones de contratación y demás características relevantes.

En ese sentido, toda publicidad debe ser susceptible de comprobación y no puede contener expresiones que puedan inducir a error o engaño a los consumidores.

En el caso de los marketplaces y otras plataformas de comercio electrónico, el requerimiento se realiza en el marco de las obligaciones que les corresponden como operadores de Plataformas de Comercio Electrónico, de acuerdo con el Reglamento de Comercio Electrónico.

PRODUCTOS IDENTIFICADOS

Entre los productos detectados por el Sernac en las plataformas digitales se encuentran máscaras LED, parches adelgazantes y máquinas de liposucción, además de productos que aseguran acelerar el metabolismo o favorecer la quema de grasa.

Entre los ejemplos identificados se encuentran:

Slimming Patch: La información contenida en el sitio web señala que "son una solución moderna y discreta para apoyar el proceso de pérdida de peso", "promueve la quema de grasa y la desintoxicación corporal mientras realizas tus actividades diarias o incluso mientras duermes".

"Máscara LED 7 colores" y "Pack 30 Parches Adelgazante Imán Sin Rebote Slim Patch": La información contenida en el sitio web señala "7 colores 7 beneficios", entre ellos, "acelera la regeneración celular en profundidad" .

KETO+ACV: La información contenida en el sitio web señala que "acelera el metabolismo y promueve la quema de grasa corporal. Favorece el estado de cetosis, donde el cuerpo usa la grasa como energía" .

Lipodrol: La información contenida en el sitio web señala "Quemador de grasa natural" y "Acelera el metabolismo y quema de grasas" .

El requerimiento del Sernac busca determinar qué antecedentes y certificaciones respaldan las afirmaciones realizadas en la publicidad de estos productos, así como verificar que la información proporcionada a los consumidores cumpla con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

PURANOTICIA