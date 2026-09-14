Johannes Kaiser ante elevada tasa de desempleo afirma que "todavía falta urgencia en lo que es la reforma laboral"

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó la actual situación del mercado laboral y planteó cómo impulsar la creación de empleos.

En conversación con Tele13 Radio, el exdiputado señaló que "en primer lugar, tienes que hacer más fácil contratar, y para hacer más fácil contratar necesitamos un impulso de demanda, y eso parece que se está produciendo, de acuerdo con las cifras del Banco Central".

"Yo estuve la semana pasada en la presentación en Icare. Ahí vienen buenas cifras. Un aumento del 8% en la inversión para el próximo año. Va a entrar a inyectarse eso en el circuito económico y va a compensar el necesario recorte fiscal que había que hacer. Porque no nos olvidemos que entramos con 3,8 puntos de déficit fiscal, absolutamente insostenible", detalló.

El timonel del Partido Nacional Libertario también dijo que "el Gobierno está haciendo ciertas cosas que son útiles. Yo creo que todavía falta urgencia en lo que es la reforma laboral".

En ese sentido, recordó que "yo voté en contra de la Ley de 40 Horas, voté en contra de una serie de iniciativas que iban endureciendo e iban encareciendo la contratación. ¿Por qué? Pues se veía ya que la inteligencia artificial entraba a jugar un rol y la automatización entraba a jugar un rol cada vez más importante".

En esa línea, apuntó a que "tenemos que hacernos cargo de eso, pero no podemos seguir endureciendo las condiciones para tener un empleador".

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