Contraloría detecta que pacientes con riesgo vital esperaron hasta 73 horas para atención en urgencias en la región Metropolitana

Pacientes cuya atención debía ser inmediata o concretarse dentro de los primeros 30 minutos permanecieron esperando durante horas e incluso días en hospitales de la región Metropolitana.

Así lo detectó la Contraloría General en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24, que analizó la oportunidad de la primera atención médica en las unidades de urgencia de la red hospitalaria entre enero de 2024 y mayo de 2025.

El cruce, elaborado con información proporcionada por los mismos servicios, determinó que 2.417 pacientes clasificados como riesgo vital (C1) y 140.620 categorizados como de alto riesgo (C2) fueron atendidos fuera de los tiempos máximos establecidos por las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud.

En total, más de 143 mil pacientes de las categorías de mayor gravedad no recibieron atención dentro de los plazos definidos para su condición clínica.

Dichas orientaciones indican que los pacientes en riesgo vital deben ser atendidos de manera inmediata, mientras que aquellos clasificados como de alto riesgo deben recibir atención en un máximo de 30 minutos. No obstante, se identificó casos en que esos estándares fueron superados.

Entre los registros que se revisaron figuran pacientes de riesgo vital que esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica. En tanto, en la categoría de alto riesgo se verificaron esperas de hasta 84 horas y 45 minutos.

También se detectaron demoras de hasta 122 horas en pacientes complejos sin riesgo vital y de hasta 132 horas en pacientes clasificados como de bajo riesgo.

El análisis, además, concluyó que 634.587 personas, equivalentes al 27,7% de los pacientes incluidos en la revisión, fueron atendidas fuera de los tiempos de oportunidad establecidos para su respectiva categoría de priorización.

Respecto de los recintos con mayor cantidad de pacientes atendidos fuera de estándar, el informe identifica al Hospital Sótero del Río, con 83.009 casos; al Hospital Félix Bulnes Cerda, con 76.575; al Hospital El Carmen, con 74.675; y al Hospital Barros Luco Trudeau, con 73.517 pacientes.

A raíz de estos resultados, la CGR instruyó a los establecimientos hospitalarios y a los respectivos servicios de salud adoptar medidas para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de emergencia, considerando la demanda, la categorización de los pacientes, los estándares de oportunidad y la disponibilidad de personal.

Asimismo, ordenó a cada servicio de salud verificar los tiempos registrados en los sistemas de información y, en aquellos casos de mayor gravedad en que se confirmen las demoras detectadas, instruir los procedimientos disciplinarios que correspondan.

El organismo precisó también que, de las 2.453.235 personas atendidas en las unidades de urgencia informadas durante el período analizado, 25.730 no fueron categorizadas al momento de su admisión y otras 138.296 carecían de antecedentes suficientes para verificar sus tiempos de espera, por lo que quedaron fuera de la revisión.

PURANOTICIA