Cordero emplaza al Gobierno por indultos a condenados por DD.HH. y le pide que "respete la Constitución y el derecho internacional"

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó al Gobierno a respetar la Constitución, la legislación vigente y el derecho internacional ante eventuales indultos a exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad en dictadura y el estallido social.

"Yo creo que en esto el Gobierno tiene ofertas de campaña, pero sobre todo yo le pediría al Gobierno una sola cosa, que respete la Constitución, la ley y el derecho internacional. Y eso supone que los crímenes de lesa humanidad no son indultables", aseguró en entrevista con radio Infinita.

Agregó que entre los condenados hay “personas que en ninguna de las investigaciones ha manifestado arrepentimiento, pero tampoco ha entregado información útil para ninguna de las investigaciones”.

“Y hay que tener mucho cuidado en creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política, en el fondo, ¿no? Identitario, digo yo. Claro, hay algo que garantiza la democracia liberal, es el libre comercio, reforzar el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos, entre otras cosas”, añadió el exministro.

Las declaraciones de Cordero se dan en medio de las presiones que ha enfrentado el Gobierno desde sectores de sus propias filas para avanzar en indultos a condenados por hechos vinculados al estallido social de octubre de 2019.

A ello se suma el llamado del Partido Nacional Libertario a considerar el indulto para estos presos, muchos de ellos de avanzada edad, además de exuniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de ese período.

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