Sernac lanza cotizador para comparar precios de la cena de fin de año y ahorrar en las compras: incluye datos de 1.100 tiendas

Con el objetivo de facilitar la cotización y comparación de productos durante este fin de año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó su Cotizador de Cena de Fin de Año.

Se trata de una herramienta gratuita disponible en el sitio web de Sernac, donde se podrá encontrar una canasta de productos en diferentes tiendas dentro de una comuna y región específica, permitiendo a las y los consumidores armar su propia lista de compras o "carrito" y ver qué tienda ofrece el total más económico.

En el cotizador se podrán encontrar cerca de 130 productos típicos utilizados en una cena de fiestas de fin de año, organizados en categorías como "Carnes rojas", "Alcohol", "Panadería y masas", "Verduras y hortalizas", entre otras.

En específico, se podrán cotizar y comparar productos como cola de mono, espumante, diversos cortes de vacuno, pavo, carbón, pan de pascua, papas duquesas y ensaladas.

La plataforma cuenta con información de más de 1.100 tiendas distribuidas en diversas regiones y comunas de Chile, entre se incluyen grandes cadenas de supermercados y también comercios locales.

La directora nacional (s) de SERNAC, Carolina González, explicó que "sabemos que las celebraciones de fin de año implican un gasto importante para las familias, por lo que esta herramienta gratuita dispuesta por el Servicio permitirá comparar precios, elegir la alternativa más conveniente y optimizar el presupuesto que se tiene considerado para las celebraciones".

La herramienta contiene más de 190 mil registros de precios y calcula el valor total de la lista creada en cada tienda disponible, mostrando a las personas consumidoras las opciones más baratas para adquirir los productos.

En relación a los precios como tal, existe una gran variabilidad dependiendo del producto, tienda, región e incluso de la fecha en que se buscan los productos de la canasta.

Ejemplos por tipo de productos:

- La pechuga de pollo entera se posiciona como la opción más económica con una mediana de $5.290 por kilo.

- $5.590 es el costo típico del pavo entero.

- El espumante Moscato presenta un precio típico de $4.543, mientras que el tradicional cola de mono alcanza una mediana de $4.950.

- El clásico pan de pascua (1kg) es posible encontrarlo a un precio mediano de mercado de $4.990.

Al llevar estos productos a una canasta para una familia de cuatro personas, las diferencias que se pueden encontrar sin salir de la propia comuna son potencialmente sustanciales.

Una canasta tipo para cuatro personas que incluye productos esenciales para la cena navideña, puede mostrar una una variación de hasta 24,6% entre el establecimiento más económico y el más costoso, lo que representa un ahorro de $4.400.

