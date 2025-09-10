Sernac lanza "Cotizador Fiestas Patrias" para optimizar el gasto y detecta diferencias de hasta $30 mil en "canasta dieciochera"

A días de la celebración de Fiestas Patrias, y con el objetivo de ayudar a las familias a obtener un mejor rendimiento al presupuesto, el Sernac lanzó un "Cotizador Fiestas Patrias", herramienta que permitió establecer diferencias de hasta casi $30 mil en una "Canasta Dieciochera".

Esta cotizador incluye cerca de 174 mil precios de diversos supermercados y establecimientos comerciales a nivel nacional, con especial énfasis en productos de alta demanda para estas fechas.

Además, consideró información de 98 productos únicos de un total de 33 cadenas de retail, con presencia en 177 comunas. Considera carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas, postres y empanadas, entre otros productos.

Esta herramienta también permite a las personas cotizar en forma georeferenciada, es decir, en los locales de las comunas en que viven.

El director del Sernac, Andrés Herrera, recalcó que "las carnes y bebidas concentran la mayor parte del presupuesto dieciochero, por lo que comparar precios en estos productos puede significar ahorros importantes para una familia promedio".

Al analizar por productos con mayores diferencias, el kilo de longaniza parrillera fue uno de los que presentó la mayor diferencia, cuyo precio más barato fue de $2.933, mientras que el más caro alcanzó los $8.694, esto es, una diferencia de $5.761 o un 196%.

En el caso del kilo de costillar de cerdo, el valor más barato alcanzó los $5.535, y el más caro $11.268. Es decir, una diferencia de $5.733 o un 103%.

Por su parte, el kilo de asado carnicero tuvo un valor mínimo de $6.468 y el más caro $11.508. Esto es, una diferencia de $5.040 o un 78%.

El kilo de pechuga de pollo también registró importantes diferencias. El precio mínimo fue de $4.290, mientras que el más caro alcanzó $7.990. Una diferencia de $3.700 o un 86%.

En el caso de las bebidas, se detectaron variaciones menores, pero igualmente importantes.

Por ejemplo, la bebida Cola-Cola con azúcar, de 2-3L, más barata se encontró a un precio de $2.490 y a un máximo de $3.990. Esto es, una diferencia de $1.500 (60%)

En el caso de la cerveza nacional, formato 1 litro, la más barata se encontró a un precio de $1.690, mientras que la más cara a $2.890. Esto es, $1.200 (71%)

Para elaborar una "Canasta Dieciochera", el Sernac calculó el costo de carnes y bebidas para una familia de 4 personas, considerando un consumo promedio de 300 gramos de carne por persona.

Al revisar los precios, la opción más económica fue de $28.636, mientras que la alternativa más cara llegó a $58.572. Es decir, una diferencia de $29.936.

