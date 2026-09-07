Sernac lanza «Cotizador de Fiestas Patrias» y detecta casi $55 mil de diferencia en la "canasta dieciochera"

Con el propósito de ayudar a los consumidores a cotizar y obtener un rendimiento al presupuesto familiar pensando en este "18" que se avecina, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Minería, y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzaron un Cotizador de Fiestas Patrias 2026.

En una actividad realizada en un local de Carnicería Kar, ubicado en pleno centro de Santiago, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, junto a la Directora Nacional (s) de Sernac, Carolina González, lanzaron la herramienta que permite a los consumidores comparar precios entre distintos locales y descubrir dónde es más conveniente comprar en su comuna.

El biministro Daniel Mas detalló que esta herramienta es necesaria para los consumidores porque Fiestas Patrias es una fecha en la que el gasto de los hogares aumenta considerablemente. "La mayoría de las familias triplica su gasto en carne durante esta celebración. Por lo tanto, hemos querido poner a disposición este cotizador para que así las familias puedan comparar los precios de los productos que consumen en Fiestas Patrias, que no es solo carne. De hecho, en la edición del año pasado, tuvimos alrededor de 27.000 consultas, lo cual refleja la importancia de esta herramienta para las familias chilenas, por eso queremos que más personas conozcan y utilicen el Cotizador de Fiestas Patrias".

Por su parte, la Directora Nacional (s) del Sernac, explicó que, al analizar los precios de los productos, este año existe una variación de precios importante, por lo que es relevante cotizar para obtener un mejor rendimiento al presupuesto familiar.

"De acuerdo a nuestro análisis, este año se apreció una caída en el valor mínimo de la canasta, esto debido principalmente a que el mercado está más competitivo, pues existen diversas opciones, como carnicerías de barrio, marcas propias, supermercados mayoristas, pero al mismo tiempo, el techo de precios aumentó notoriamente, lo que sugiere que los productos de gama alta o marcas premium aumentaron sus valores este año 2026", explicó la autoridad.

COTIZADOR

Se trata de una plataforma gratuita, digital e interactiva que permite a las personas consumidoras armar una "canasta Dieciochera", comparar precios entre distintos locales y descubrir dónde es más conveniente comprar.

El cotizador del Sernac considera información de 250.000 precios correspondientes a 1.300 sucursales de 47 locales que corresponden a 40 supermercados y 7 carnicerías, ubicados a lo largo de todo el país.

Esta herramienta permite a las personas conocer los precios de los productos más demandados para Fiestas Patrias, filtrando la información por región y por comuna de residencia.

PRECIO DE LA CANASTA DIECIOCHERA

Para ayudar a las familias a cotizar, el Sernac elaboró una "canasta Dieciochera", que considera alimentos para un grupo de 4 personas, asumiendo una porción promedio de 300 gramos de carne por individuo.

Los productos y cantidades exactas que componen esta medición son:

Asado carnicero: 1,2 Kg

Costillar de cerdo: 1,2 Kg

Pechuga de pollo: 1,2 Kg

Longaniza parrillera: 0,7 Kg

Bebida gaseosa: 4 Litros

Cerveza: 2 Litros

Al analizar los precios de estos seis productos en conjunto durante el presente año (2026), la "canasta Dieciochera" más económica cuesta $23.139, mientras que la más cara alcanza un valor de $78.197. Esto es, una diferencia de $55.058 si se compran todos los productos en su versión más barata versus la más cara.

En promedio, el valor de la canasta tiene un valor de $45.290.

IMPORTANTES DIFERENCIAS EN PRECIOS

Si vemos el precio de algunos de los productos presentes en la "canasta Dieciochera" del Sernac, sin considerar marcas, y que son altamente demandados por las familias, nos encontramos con algunas diferencias de precios importantes:

Asado carnicero (1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $6.828 y un máximo de $17.988, esto es una diferencia de $11.160.

(1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $6.828 y un máximo de $17.988, esto es una diferencia de $11.160. Costillar de cerdo (1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $6.588 y un máximo de $20.592, esto es una diferencia de $14.004.

(1,2 Kg): se puede encontrar entre un valor mínimo de $6.588 y un máximo de $20.592, esto es una diferencia de $14.004. Pechuga de pollo (1,2 Kg): En el caso de la pechuga de pollo, el precio mínimo es de $4.188 y el máximo de $8.485. Esto es, una diferencia de $4.297.

(1,2 Kg): En el caso de la pechuga de pollo, el precio mínimo es de $4.188 y el máximo de $8.485. Esto es, una diferencia de $4.297. Longaniza parrillera (0,7 Kg): Se encuentra a un valor mínimo de $ 2.380 y a un máximo de $ 9.933, es decir, una diferencia de $7.553.

(0,7 Kg): Se encuentra a un valor mínimo de $ 2.380 y a un máximo de $ 9.933, es decir, una diferencia de $7.553. Bebida gaseosa (4 Litros): Se encuentra a un valor mínimo de $958 y a un máximo de $9.424, es decir, una diferencia de $8.466.

(4 Litros): Se encuentra a un valor mínimo de $958 y a un máximo de $9.424, es decir, una diferencia de $8.466. Cerveza (2 Litros): Se encuentra a un valor mínimo de $2.197 y a un máximo de $9.578, es decir, una diferencia de $9.578

CÓMO ESTÁN LOS PRECIOS ESTE AÑO RESPECTO DE 2025

Si comparamos los precios de la "Canasta Dieciochera" de este año versus la del año pasado (mismos productos), podemos concluir que:

Caída en el valor mínimo : La opción económica es aún más barata este año 2026 versus el año 2025. ($5.497 más económica que el año pasado, lo que representa una disminución del 19,2%). Esto se debe a que existen opciones (carnicerías de barrio, marcas propias, supermercados mayoristas) mucho más competitivas este año.

: La opción económica es aún más barata este año 2026 versus el año 2025. ($5.497 más económica que el año pasado, lo que representa una disminución del 19,2%). Esto se debe a que existen opciones (carnicerías de barrio, marcas propias, supermercados mayoristas) mucho más competitivas este año. Fuerte alza en el valor máximo : Al mismo tiempo, el techo de precios aumentó notoriamente. Por ejemplo, el valor máximo de la canasta más cara el año pasado (2025) costaba $58.572, mientras que este año 2026 llegó a un valor de $78.197 ($19.625 o un 33,5% más cara), lo que sugiere que los productos de gama alta o marcas premium aumentaron sus precios este año 2026.

: Al mismo tiempo, el techo de precios aumentó notoriamente. Por ejemplo, el valor máximo de la canasta más cara el año pasado (2025) costaba $58.572, mientras que este año 2026 llegó a un valor de $78.197 ($19.625 o un 33,5% más cara), lo que sugiere que los productos de gama alta o marcas premium aumentaron sus precios este año 2026. Aumento de la brecha de precios: Por otro lado, el margen de diferencia entre la opción más cara y la más barata creció de forma relevante, pasando de $29.936 (2025) a $55.058 (2026). Esto significa que se produjo una dispersión de precios de un 83,9%. En conclusión, actualmente existe un nivel de polarización de precios mucho mayor que el año anterior, precios más bajos, pero también valores mucho más altos que en 2025.

Finalmente, Sernac indicó que "hoy más que nunca es muy relevante cotizar y comparar antes de comprar, por lo que el cotizador del Sernac tiene más relevante, de ahí la invitación es a utilizarlo en www.sernac.cl".

PURANOTICIA