Sernac inició intensa fiscalización a recintos de eventos masivos en todo Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició una fiscalización nacional enfocada principalmente en recintos privados donde se realizan eventos masivos, tales como teatros, cines, centros de eventos para recitales, entre otros.

El principal objetivo es verificar que los proveedores cuenten con las condiciones mínimas que permitan un acceso seguro, inclusivo y equitativo a los consumidores, especialmente a quienes enfrentan barreras de movilidad, asegurando así el respeto al derecho a la no discriminación y el cumplimiento de la normativa vigente.

En este sentido, se fiscalizará aspectos como información relativa al jefe de local, que existan rampas antideslizantes de ingreso, puertas especiales de acceso universal, boleterías con altura inferior que permita accesibilidad para todas las personas, lugares destinados a sillas de ruedas, servicios higiénicos preferentes, estacionamiento para personas con discapacidad, entre otros.

La fiscalización se realizará hasta el 3 de diciembre y contempla todas las regiones del país, abarcando un total de 28 recintos.

La Ley del Consumidor (LPC) es clara en este aspecto, ya que señala que toda persona consumidora tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Nacional de Fiscalización que se encuentra ejecutando SERNAC durante este año en distintas materias, para ir en directo beneficio de las y los consumidores.

Cualquier persona consumidora puede ingresar su reclamo a través de las vías disponibles en sernac.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas del servicio ubicadas en cada región del país.

