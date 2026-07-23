Sernac inicia procedimiento extrajudicial con compañías en busca de compensaciones para afectados por cortes durante sistema frontal

Luego del paso del sistema frontal que afectó a diversas regiones del país y que implicó una serie de interrupciones de servicios eléctricos, que en algunos casos se prolongaron por un período excesivo de tiempo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con empresas eléctricas, instancia extrajudicial que busca una propuesta compensatoria que beneficie a todos los consumidores afectados.

El Sernac adoptó esta decisión luego de realizadas una serie de coordinaciones con las autoridades sectoriales, y tras conocerse públicamente que varias compañías ofrecieron recientemente compensaciones para los consumidores afectados.

Las empresas CGE, Chilquinta, Luzparral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca, son aquellas respecto de las cuales el Sernac ha iniciado los referidos Procedimientos Voluntarios Colectivos.

Estas propuestas deben cumplir con una serie de exigencias establecidas en Ley del Consumidor (LPC), como, por ejemplo, deben ser adecuadas al daño, beneficiar a todo el universo de afectados y no ser discriminatorias, entre otras.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, indicó que "valoramos la postura de las compañías eléctricas de compensar a todos los consumidores más allá de lo que establece la norma sectorial, tal como ya lo indicaron públicamente algunas de ellas hace algunos días, por lo que a través de este procedimiento se pretende formalizar dicho ofrecimiento".

Agregó que la Ley del Consumidor establece que las compensaciones deben ser justas, adecuadas y proporcionales al daño ocasionado. "Si bien el temporal fue muy duro para gran parte del país, miles de familias estuvieron muchos días o incluso aún están sin electricidad, lo que además de las molestias propias, implica la pérdida de alimentos, de medicamentos, entre otros, por los que los montos de las propuestas compensatorias deberían considerar estos aspectos", señaló la directora nacional (s) del Sernac.

Adicionalmente, Carolina González declaró que el Servicio no descarta iniciar PVCs con otras compañías eléctricas, junto con indicar que se está realizando un monitoreo amplio de todos los efectos del temporal, que incluyen otros sectores y mercados, analizando minuciosamente los reclamos que han ingresado durante este período.

Tras declararse Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la Región de Coquimbo y para la Provincia de Huasco y Tierra Amarilla, ubicadas en la Región de Atacama, el Sernac dispondrá en los próximos días de una herramienta que permita a los consumidores cotizar los precios de alimentos básicos y materiales de construcción, de manera rápida y centralizada.

Es importante recalcar, además, que la normativa que regula el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe permite que se persigan y sancionen, con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es, de 61 días a 3 años, a las personas que incurran en:

- Acaparamiento de bienes de primera necesidad.

- Manipulación de precios.

- Venta de alimentos riesgosos.

Además, la norma permite incrementar la pena aplicable cuando el fraude recaiga sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo.

Asimismo, el Servicio estará monitoreando los valores de los productos, y en caso de detectar alguno de los delitos establecidos en esta norma que regula el Estado de Excepción, como, por ejemplo, el acaparamiento o manipulación de precios, remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

El llamado a los proveedores es a actuar en cumplimiento de la normativa de protección de los derechos de los consumidores en el marco de su deber de profesionalidad, ante el momento crítico en que se encuentra esta zona del país.

PURANOTICIA