Diputados oficialistas presentan proyecto para terminar con representantes de trabajadores en directorio de Codelco

El diputado Daniel Valenzuela (Ind-RN), junto a un grupo de parlamentarios oficialistas, presentó un proyecto de ley que modifica el gobierno corporativo de Codelco y elimina la participación de representantes de los trabajadores en el directorio de la principal empresa estatal del país.

La iniciativa no evalúa el desempeño de los actuales directores ni de las organizaciones de trabajadores que participan en su nominación. Lo que corrige es una regla del estatuto orgánico de la empresa que confunde los roles y que termina restando voz a quienes ocupan esos cupos precisamente en las materias que más les importan.

Actualmente el directorio está compuesto por nueve miembros: tres designados directamente por el Presidente de la República, dos representantes de los trabajadores y cuatro nombrados por el mandatario a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP).

La iniciativa mantiene los nueve integrantes y eleva de tres a cinco los directores de designación presidencial directa, conservando los cuatro provenientes de la Alta Dirección Pública.

La moción no modifica el Código del Trabajo ni las reglas de negociación colectiva, no afecta remuneraciones ni beneficios y no altera la libertad sindical de los trabajadores de la Corporación, quienes continúan regidos por la legislación laboral común.

Para el diputado e impulsor de la moción parlamentaria, la situación financiera y productiva de la estatal hace indispensable revisar su administración y gobierno corporativo, cuestionando que los trabajadores deban cargar con responsabilidades que corresponden a quienes toman las decisiones estratégicas de la empresa.

“Lo que busca este proyecto de ley, que hoy día esos 5 cupos los nombre directamente el Presidente de la República. Lo que estamos haciendo es que queremos eximir de toda responsabilidad a los trabajadores de la empresa”, aseguró Valenzuela.

Y en esa misma línea agregó que “hoy día, por eso, no es casualidad que el gobierno tenga que capitalizar 2400 millones de dólares. Lo está capitalizando porque hay algo sencillo, no hay plata literalmente casi en la caja para pagar las cuentas, y lo que buscamos es poner orden en Codelco”.

Valenzuela enfatizó que el proyecto no busca cuestionar a los trabajadores de la cuprífera, sino establecer con claridad dónde deben radicar las responsabilidades de administración.

En esa línea, la moción señala expresamente que su fundamento “no es la desconfianza hacia los trabajadores de Codelco”, sino la necesidad de separar los roles laborales de las funciones propias de administración de la empresa.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sulantay destacó la importancia de fortalecer el gobierno corporativo de la estatal y separar las responsabilidades de los trabajadores de aquellas propias de quienes administran Codelco.

“Bueno, creo que es un proyecto muy importante porque los directorios son fundamentales para mantener la eficiencia de las empresas, en este caso estatales”, señaló el diputado.

Y añadió que “creemos que los trabajadores deben dedicarse exclusivamente a hacer un buen trabajo, ser bien remunerados, que tengan su protección laboral como corresponde, y que los directorios se dediquen a poder enmendar los rumbos que se necesitan especialmente para Codelco”.

La diputada Paulina Muñoz (PNL), en tanto, apuntó a los riesgos que puede generar la presencia de representantes vinculados directamente a organizaciones sindicales dentro del órgano encargado de administrar la empresa.

“Aparte de eximir de las responsabilidades y la carga que representa tomar importantes decisiones para la cuprífera hoy día, y como ha sido durante el último tiempo, hay que evitar también que ciertas presiones internas pudieran llevar a ciertas decisiones en el directorio”, aseguró la parlamentaria.

También planteó la necesidad de abrir un debate más amplio sobre el futuro de la empresa estatal y el papel que debe jugar el litio: “Tenemos que transformar a Codelco nuevamente en una recaudadora que nos aporte. No puede ser un saco roto, no podemos seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos”, aseguró.

Finalmente, cabe destacar, que junto a los diputados Daniel Valenzuela (Ind-RN), Marco Antonio Sulantay (UDI), Paulina Muñoz (PNL), firmaron la moción parlamentaria, los diputados Tomás Kast (EVO), Javier Olivares (PDG), Patricio Briones (PDG), Pier Karlezi (PNL), Erich Grohs (PNL), Ignacio Urcullú (REP) y Álvaro Jofré (PNL).

PURANOTICIA