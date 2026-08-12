Expresidente Boric cuestiona el debate sobre la educación pública "sin haber pisado" una escuela

El expresidente Gabriel Boric cuestionó el debate sobre la educación pública, asegurando que muchas veces se habla "sin haber pisado una escuela".

La crítica del exmandatario se da justo el mismo día en que se publicó en el Diario Oficial la Ley Escuelas Protegidas.

“Hoy estuve en la escuela pública Territorio Antártico de San Miguel conversando con los presidentes y presidentas de curso desde kinder a 8vo básico y con el Centro de Estudiantes sobre liderazgo y participación, y por cierto escuchando sus preguntas y sus sueños”, escribió en su cuenta de X.

Publicó que se reunió “también con directivos del SLEP Santa Rosa y directores de colegios de San Ramón, Pedro Aguirre Cerda y la Legua. Fue una experiencia hermosa y tremendamente motivante que estaré repitiendo en diferentes escuelas y liceos en el futuro”.

“Se habla tanto de la educación pública en el debate muchas veces sin haber pisado una escuela”, criticó la exautoridad.

Finalmente, escribió que “quiero valorar el compromiso de las y los profesores, directivos, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas. Ustedes construyen la patria. Y la energía, creatividad y cariño de los chicos y chicas. Son un orgullo para Chile!”.

(Imagen: @GabrielBoric)

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