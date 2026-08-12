Gobierno enviará 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto que afectó al país

El Gobierno anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país.

El cargamento será trasladado este jueves por un avión de la Fuerza Aérea y contempla cerca de 20 toneladas de ayuda de emergencia, entre alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres, además de productos de aseo domiciliario.

Además, se enviará una donación de medicamentos efectuada por privados.

Al respecto, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, indicó que "este jueves partirá un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Colombia con ayuda de emergencia y alimentos. Es la forma en que Chile, en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Colombia, se hace presente".

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, vinculó el operativo al compromiso expresado previamente por el presidente José Antonio Kast al Gobierno colombiano: “Quisiéramos agradecer a la Fuerza Aérea de Chile, como siempre, por su colaboración; también a la Dirección Nacional de Senapred por gestionar esta ayuda, que se enmarca en el compromiso que el presidente de la República le hizo de manera pública al Gobierno colombiano”.

El envió de la ayuda se produce tras un esfuerzo coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea de Chile y Senapred.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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