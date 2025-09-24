Sernac fiscalizará alojamientos y restaurantes en sedes del Mundial de Fútbol Sub 20 para proteger derechos de consumidores

En el marco de la realización en Chile de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 que comienza este sábado 27 de septiembre, el Sernac está desarrollando un intenso proceso de fiscalización a las empresas que prestan servicios de alojamiento turístico y restaurantes en la Región Metropolitana, de Valparaíso, O'Higgins y Maule, las cuales albergarán las sedes el evento deportivo internacional.

El objetivo de esta acción es verificar en terreno si los locales cumplen con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de precios, libre elección, seguridad en el consumo, entre otros aspectos.

La Copa Mundial de Fútbol Sub 20, se desarrollará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, contará con la participación de 24 selecciones, incluido nuestro país. El campeonato se disputará en cuatro sedes:

-Estadio Nacional de Santiago

-Elías Figueroa Brander de Valparaíso

-El Teniente de Rancagua

-Fiscal de Talca.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que este tipo de fiscalizaciones son importantes porque si bien el cumplimiento de la Ley del Consumidor debe ser permanente, la realización del Mundial de Fútbol Sub 20 implicará una vitrina para el país a nivel internacional.

"La realización de este evento deportivo tan relevante en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca nos entrega como país una tremenda vitrina turística a nivel internacional, por lo que es fundamental que las empresas de alojamientos y de restaurantes estén a la altura, y de esta forma proyectemos una imagen de respeto a los derechos de los consumidores, que es la mejor publicidad que podemos hacer para atraer cada vez más turistas", resaltó la autoridad.

La labor de fiscalización del Sernac se enfocará en empresas que prestan servicios de hospedaje y restaurantes pensando en el aumento de la demanda, principalmente de los potenciales espectadores que viajen al país a presenciar los partidos, así como también respecto de las delegaciones de las distintas selecciones participantes y de los profesionales de la prensa que cubrirán el campeonato.

Las labores de fiscalización, en el caso de los alojamientos, se enfocarán en verificar que los locales informan correctamente los precios; si cumplen con ofertas y promociones; y, además, se revisarán las condiciones mínimas exigidas para un consumo seguro.

En el caso de los restaurantes, el Sernac, además de revisar si los locales informan oportunamente los valores, verificará si disponen de medios distintos al código QR para informar los precios.

Recordemos que la Ley del Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a conocer el precio de un producto o servicio antes de comprarlo o contratarlo.

Por ello, es deber de las empresas indicar el precio de un modo claramente visible, que permita a las personas ejercer su derecho a elección antes de comprar un bien o contratar un servicio.

Estas obligaciones deben ser cumplidas por las empresas, lo que implica que no puede reemplazar la información de los precios exclusivamente por canales electrónicos, como, por ejemplo, los códigos QR, pues ello podría afectar el acceso a la información, especialmente a personas mayores, que no siempre manejan esta tecnología.

Adicionalmente, se revisará si la información de las vitrinas, pantallas, cartas de precios, entre otras, se condice con aquella entregada mediante códigos QR.

En caso de empresas que incumplan la Ley del Consumidor, los locales arriesgan multas de hasta 300 UTM, es decir, casi 21 millones por cada infracción.

Por su parte, es relevante tomar en consideración que la Ley de Turismo (Ley 20.423) que regula los servicios de alojamiento turístico en Chile, establece que todos los alojamientos obligatoriamente deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos.

