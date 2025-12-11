Sernac detecta masivos incumplimientos en locales que venden drones a días de Navidad

Considerando que los drones son unos de los productos altamente demandados para Navidad, y con el objetivo de verificar que los locales que los comercializan cumplan estrictamente con la Ley del Consumidor, el Sernac realizó un proceso de fiscalización en las principales capitales regionales del país.

La fiscalización incluyó tiendas especializadas en la venta de este tipo de productos presentes en Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Araucanía, Los Lagos y región Metropolitana. La labor fiscalizadora se enfocó principalmente en revisar una serie de derechos de los consumidores, tales como:

- Información básica comercial y precios.

- Libre elección.

- Rotulado.

- Garantía.

- Seguridad en el consumo.

La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, explicó que "en este proceso detectamos una serie de incumplimientos por parte de los locales que venden este tipo de productos, por lo que hemos procedido a oficiarlos para que ajusten sus conductas comerciales a la brevedad posible a las exigencias que establece la Ley, lo cual va en directo beneficio de las y los consumidores del país", indicó González.

INCUMPLIMIENTOS

Si bien el Sernac continúa analizando los hallazgos detectados durante esta fiscalización, a modo preliminar, se pueden mencionar una serie de incumplimientos detectados en los locales comerciales que venden drones:

- Un 85% de los locales fiscalizados no exhiben información relativa a cómo ejercer el derecho a garantía legal.

- Un 43% no informa correctamente sus precios.

- Un 57% del comercio comercializa drones con rotulado en un idioma distinto al castellano, principalmente en chino o en inglés.

- Un 86% de los locales no exhibe información del jefe de local.

Ante este escenario, el Sernac está oficiando a los locales para que se ajusten a la Ley, considerando que se trata de productos altamente demandados para Navidad.

Adicionalmente, una vez que culmine el proceso de análisis jurídico, y en caso de estimar pertinente, el Servicio podría adoptar otras acciones de protección, como, por ejemplo, denunciar ante la justicia a los locales que tengan los hallazgos más graves, en cuya instancia arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, casi 21 millones de pesos.

DERECHO EN COMPRAS

La Ley 16.752 dicta las normas para la operación de este tipo de aeronaves. Conforme a esta norma, es posible volar un dron en forma recreacional o privada, cumpliendo algunos requisitos.

Por ejemplo, cuando se trate de drones pequeños de hasta 750 gramos de peso, fabricados con polietileno expandido o material equivalente, con la autorización del propietario y sólo en lugares privados, siempre y cuando no operen a más de 50 metros de altura sobre el obstáculo o edificación de mayor altura de la zona.

Al momento de comprar un dron, el Sernac recomienda:

- Lee detenidamente las instrucciones del fabricante. Así conocerá bien el producto, sus indicaciones de uso y precauciones.

- Revisa el estado y funcionamiento del dron antes de operarlo.

- Mantén siempre el dron a la vista, con el fin de evitar daños a personas o materiales. Por eso no se recomienda volar durante la noche, ni en condiciones meteorológicas adversas, en las que se puede reducir la visibilidad o alterar el vuelo del aparato (por ejemplo, vientos fuertes).

- Permanece alejado de otros drones, un choque entre los aparatos puede provocar que sus partes se desplacen pudiendo provocar daños físicos o materiales.

- No sobrevolar infraestructuras sensibles, como las instalaciones de tratamiento de aguas, plantas de energía, carreteras con alto tráfico, cables de tendido eléctrico e instalaciones gubernamentales.

