Sernac denuncia ante Fiscalía a tienda Lorentina por eventual estafa y apropiación indebida

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante fiscalía a la empresa Ecomhill Sociedad de Inversiones, que opera bajo el nombre de fantasía Lorentina Chile, para que se investiguen hechos que podrían revertir características de un eventual delito.

La acción se originó a partir del análisis permanente que realiza el Servicio fiscalizador de los reclamos ingresados por los consumidores y la detección en el aumento inusual de los casos, que entre el año 2025 y 2026 suman 540 reclamos.

La empresa de venta de productos online se especializa en el mercado femenino de ropa, botas, botines, zapatos y accesorios en general.

En sus relatos, las personas que compraron a través de la página web acusan el incumplimiento en la entrega y retrasos en los despachos de los productos pagados en línea.

Asimismo, un volumen importante de consumidores reportan diferencias significativas entre lo recibido y lo publicado en la página web del proveedor, además de falta de stock tras concretar la compra e inexistencia de canales de contacto para resolver sus problemas, entre otras situaciones.

El grupo opera a través del sitio www.lorentinachile.com, y las plataformas www.easywalk.cl -una empresa de calzado- y www.giulianimoda.cl, un portal que comercializa vestuario y sastrería de estilo italiano.

Aunque la fiscalización comenzó por vulneraciones a la Ley del Consumidor -por posible publicidad engañosa, incumplimientos en los plazos de despacho e información insuficiente-, la persistencia de estos incumplimientos, y todos los antecedentes analizados, llevó al Sernac a elevar el caso al ámbito penal por posibles delitos de estafa y apropiación indebida.

Actualmente, existe un convenio de colaboración entre Sernac y el Ministerio Público destinado a mejorar la protección de los ciudadanos frente a abusos que revistan carácter de delito, generando estrategias conjuntas para una persecución penal más eficaz.

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