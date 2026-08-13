"Operación Cancerbero": nueve líderes de bandas criminales entre los 298 reos trasladados a cárcel de Talca

Gendarmería confirmó que 298 reos de alta peligrosidad están siendo trasladados hasta el Complejo Penitenciario La Laguna, de Talca, en el marco de la "Operación Cancerbero, cárcel de verdad", procedimiento que está siendo monitoreado por el presidente José Antonio Kast desde la capital del Maule.

En tanto, el Ministerio de Justicia detalló que 9 de los reclusos son líderes de organizaciones criminales y otros 28 son miembros de estas bandas. A ellos se suman internos de alto compromiso delictual provenientes de distintos establecimientos penitenciarios del país.

Los reos trasladados provienen de los penales de Arica, Alto Hospicio, Puente Alto, Colina 1 y 2, Puerto Montt y el Complejo de Alta Seguridad de Santiago, entre otros recintos.

Desde el Gobierno destacaron que la "Operación Cancerbero" forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast. El objetivo es reubicar a estos internos en un recinto seleccionado por sus altos estándares de seguridad y capacidad de control.

El operativo tiene como destino la cárcel concesionada La Laguna, inaugurada en enero de 2025 y ubicada en el sector Panguilemo, a 10 kilómetros del centro de Talca. El recinto cuenta con una superficie superior a los 63.500 metros cuadrados, es considerado el más moderno de Sudamérica y tiene capacidad para albergar a un máximo de 2.320 internos.

Los reos trasladados quedarán bajo un estricto régimen de segregación y vigilancia, de acuerdo con las medidas de seguridad contempladas para el recinto.

Tras el operativo en la cárcel La Laguna, el presidente Kast encabezará un Comité de Seguridad en Talca.

PURANOTICIA