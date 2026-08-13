Encuesta Cadem: 61% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y 72% apunta al crimen organizado

La encuesta Cadem de esta semana reveló que el 61% de los consultados, seis puntos menos que en la última medición, considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia.

En este contexto, el 72% (-6pts) cree que el principal problema del país actualmente es el crimen organizado, mientras que el 45% (+3pts) considera que la principal prioridad del Gobierno en materia de seguridad debe ser enfrentar este fenómeno.

En cuanto a los delitos que generan mayor temor entre los encuestados, la encerrona o portonazo lidera con un 40% (+9pts), seguida por el robo o hurto con violencia, con un 35% (-1pto), y el robo en la vivienda, con un 31% (-4pts).

Asimismo, la percepción de que la delincuencia ha aumentado durante los últimos seis meses cayó al 40%, siete puntos menos que en mayo. En tanto, el 45% considera que la situación se mantiene igual y un 13% (+7pts) estima que ha disminuido. A su vez, la percepción de que la delincuencia se ha vuelto más violenta descendió al 54% (-5pts).

Respecto de quién debe hacerse cargo de solucionar el problema de la delincuencia, el 53% (-1pto) responsabiliza principalmente al Gobierno, mientras que un 29% (-1pto) apunta a los tribunales y jueces. En tanto, un 10% (+1pto) menciona a la PDI y Carabineros, y un 4% (+1pto) a los fiscales.

APROBACIÓN A KAST

Por otra parte, durante la segunda semana de agosto, el 39% (-1pto) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, mientras que un 57% (+1pto) la desaprueba, sin variaciones significativas respecto de la medición anterior.

En cuanto a los atributos personales del mandatario, los más reconocidos son responsabilidad (44%, -1pto), valentía (38%, -2pts) y autoridad y liderazgo (37%, -4pts). En el extremo opuesto, los atributos menos reconocidos son carisma (29%, -6pts), empatía (29%, -1pto) y cercanía (29%, -2pts).

Por último, en otro de los temas abordados por la encuesta, el 45% considera que los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia aumentan la posibilidad de que ocurra un terremoto en Chile. Además, el 75% estima que es muy probable que en el corto plazo ocurra un terremoto de gran magnitud en nuestro país.

PURANOTICIA