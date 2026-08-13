Megaoperativo en tres comunas de la RM: OS7 allana 11 inmuebles y detiene a 14 personas por drogas y armas

Personal del Departamento OS7 de Carabineros allanó simultáneamente 11 inmuebles en las comunas de Huechuraba, Cerro Navia y Lo Prado, en la región Metropolitana, en un operativo que culminó con la detención de 14 personas por delitos relacionados con drogas y tenencia de armas.

Los domicilios intervenidos se encontraban en las poblaciones La Pincoya, en Huechuraba; Rosemberg, en Cerro Navia; y María Luisa Bombal, en Lo Prado. De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, estos inmuebles habían sido identificados como puntos de venta y lugares de acopio de sustancias ilícitas.

La capitán Belén Galaz, del OS7, afirmó que la intervención representa un ataque frontal al microtráfico en los barrios, focalizando el trabajo policial directamente en aquellos lugares donde se comercializan y almacenan drogas.

Entre las especies incautadas se encuentran 387 gramos de clorhidrato de cocaína, 286 gramos de pasta base de cocaína, 146 gramos de marihuana, 62 gramos de cafeína y 36 gramos de ketamina, además de $2.320.480 en dinero en efectivo.

El procedimiento también permitió sacar de circulación un revólver calibre 38, con encargo vigente por robo, junto con 10 cartuchos de munición del mismo calibre.

Del total de 14 imputados, el Ministerio Público instruyó el control de detención para 11 de ellos. Los antecedentes y medios de prueba fueron puestos a disposición de la autoridad competente, en el marco de la investigación dirigida por la Fiscalía.

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