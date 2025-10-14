Sernac denuncia a Mampato por grave falla en juego de agua que dejó a dos niños heridos

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia infraccional contra Mampato (Entretenciones Lets Fun Ltda) en el Primer Juzgado de Policial Local de Puente Alto tras un accidente ocurrido en una atracción de agua, donde estuvieron involucrados dos niños de 9 y 4 años.

Los hechos ocurrieron en junio pasado, cuando un grupo familiar concurrió al parque de diversiones, sucursal Las Vizcachas, con el fin de disfrutar de una jornada de esparcimiento.

Durante el funcionamiento del juego, y de manera súbita, se produjo una grave falla que provocó la colisión de los carros o "troncos" que componen la atracción.

A consecuencia de lo anterior, el carro en el que se encontraban los menores se descarriló desde la parte más alta de la estructura, cayendo violentamente con ambos niños en su interior. La niña de 9 años terminó con lesiones.

La familia afectada ingresó un reclamo a Sernac señalando que "tuvimos una pésima atención en enfermería, y yo tuve que llevar a urgencias a mis niños y hasta el momento no me dan mayores disculpas ni explicaciones". El reclamo fue cerrado sin respuesta por parte del proveedor.

Como primera acción, Sernac ofició a la empresa para que entregará su versión de los hechos, número de reclamos y medidas preventivas, entre otras cosas

Tras la respuesta de Mampato, Sernac decidió presentar una denuncia infraccional contra la empresa, ya que se identificaron una serie de infracciones.

En primer lugar, para Sernac, la empresa vulneró el derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios, ya que el juego presentaba una trampa latente que representaba un riesgo inminente para las personas consumidoras.

Además, incumplió el deber de reparar o indemnizar adecuadamente los daños ocasionados, pues, pese a que sus propios informes reconocían deficiencias en las condiciones de seguridad, no dio una respuesta ni ofreció compensación alguna a la persona consumidora afectada.

El Servicio también constató una infracción al deber de respetar los términos y condiciones bajo los cuales se ofrece el servicio, dado que la empresa no garantizó el resguardo y la seguridad que se espera de este tipo de instalaciones.

Finalmente, se observó una infracción al artículo 23 de la Ley, que establece la responsabilidad de los proveedores que prestan servicios a consumidores, lo que refuerza la obligación de Mampato de cumplir con los estándares legales de seguridad y calidad en sus operaciones.

Para Sernac, en este caso concurren circunstancias agravantes de especial gravedad, ya que el accidente afectó la integridad física y emocional de niños y niñas, público al que se dirige el parque de diversiones.

La investigación determinó que hubo negligencia en las medidas de seguridad y mantenimiento, lo que no solo causó daño a dos menores, sino que expuso a todos los visitantes a un riesgo grave e inminente. Por ello, el Servicio estimó que la gravedad de los hechos y la falta de resguardo justifican la aplicación de la máxima sanción legal.

En este caso, las máximas multas que la justicia puede aplicar, corresponde hasta 300 UTM por cada infracción, es decir, más de 20 millones de pesos.

