Sernac denuncia a banquetera por presunta estafaba en eventos

Luego de reunir diversos antecedentes y detectar la existencia de un eventual delito de estafa y de apropiación indebida, el Servicio Nacional del Consumidor denunció a la banquetera "Chocolatte y Naranja" ante el Ministerio Público.

Las personas afectadas apuntan a incumplimientos de los servicios contratados, como, por ejemplo, cambios unilaterales y cancelaciones de eventos sin aviso previo y falta de comunicación.

Una de las consumidoras que contrató los servicios de la banquetera para su matrimonio señaló que: "Nadie veía sus platos, ni las cosas que estaban comiendo, no había luz. Hasta quienes servían se iluminaban con las linternas de los teléfonos".

"Era un día importante y son recursos que uno utiliza en una experiencia que nunca más se va a repetir. Lo único que rescato de mi matrimonio fueron las cosas que no dependían de la empresa", se lamenta la afectada.

Otra consumidora que contrató a "Chocolatte y Naranja" relata su experiencia: "Apareció la dueña de la parcela, quien me dijo que había un problema grave, ya que, la banquetera no había pagado el arriendo, y si no pagábamos en ese momento, ella cortaría la luz. Ante esta situación, tuvimos que juntar entre familiares y amigos un monto de $1 millón doscientos mil", recordó.

Además, las y los consumidores reclaman en contra de la banquetera por incumplimientos en la devolución del dinero, lo que ha generado la pérdida de confianza para las personas afectadas.

El director nacional del Sernac, Andrés Herrera, explicó que el Servicio adoptó esta decisión ante la gravedad de los reclamos recibidos, donde las personas afectadas indican que fueron afectados emocional y financieramente luego que la empresa no cumpliera con sus compromisos.

"Vamos a poner los antecedentes ante el Ministerio Público porque podemos estar en presencia de hechos que pueden constituir delitos, por ejemplo, estafa y apropiación indebida", reveló la autoridad.

"Se trata de una situación muy grave, pues las y los consumidores contrataron los servicios de esta banquetera para que organizara sus bodas, que es uno de los momentos más relevantes en la vida de las personas, por lo que, al verse enfrentados a incumplimientos en la prestación de los servicios comprometidos, incluso algunas personas nos indican que el evento ni siquiera se realizó, es algo que no se puede tolerar", recalcó la autoridad.

Herrera explicó que el objetivo de esta denuncia ante el Ministerio Público es que el ente persecutor, en base a sus competencias, inicie una investigación desde una arista penal, que derive en las penas correspondientes para la o las personas responsables, que pueden considerar incluso penas de cárcel.

Por otro lado, de los reclamos recibidos por Sernac, y que fueron cerrados de forma favorable, es decir, aquellos en los que la banquetera se comprometió a dar una solución, todos tienen aviso de incumplimiento, reportado por las mismas personas afectadas. Es decir, la empresa tampoco ha cumplido con la solución ofrecida.

Derechos y recomendaciones del Sernac:

- Al contratar a una empresa que presta servicios de organización de eventos, como fiestas de matrimonios o similares, tienes derecho a que se respeten todas las condiciones pactadas, esto es, el precio informado, las características del servicio, los plazos comprometidos.

- Si la empresa ofrece, por ejemplo, una determinada cantidad de mozos, animación, decoración, tipo de bebestible, orquesta, horarios, eso es justamente lo que los consumidores deben recibir.

- Contrata empresas con prestigio y reconocidas en su rubro; exige un presupuesto previo con todos los costos y plazos comprometidos; solicita que todas las promesas queden por escrito; y no pagar el total, sino abonos parciales.

-La Ley del Consumidor puede hacerse cargo del incumplimiento de las empresas, pero no tiene alcance cuando se trata de delincuentes que se disfrazan de empresas para engañar a los consumidores.

- Cuando una empresa sistemáticamente no cumple con lo comprometido, no responde por su incumplimiento y no está ubicable para sus clientes, es razonable pensar que puede haber una intención de engañar.

- Cuando esto sucede, lo que hace el Sernac es derivar los antecedentes al Ministerio Público, para que, utilizando sus facultades, investigue penalmente este tipo de casos, tal como ocurre con la banquetera "Chocolatte y Naranja".

PURANOTICIA