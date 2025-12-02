Sernac alerta sobre parches para bajar de peso: "Evidente riesgo"

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó que se detectó la comercialización a través de medios electrónicos del producto "Patches GLP-1", que no posee autorización sanitaria que respalde su seguridad, calidad y eficacia, razón por la cual su importación, tenencia, transferencia, uso, distribución y comercialización a cualquier título en Chile es ilegal.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) se sumó a la alerta de medicamentos emitida por ISP, por lo que advierte a las y los consumidores sobre esta situación que representa un evidente riesgo para la salud de las personas consumidoras.

En términos biológicos, el GLP-1 es una hormona intestinal cuyas funciones incluyen la estimulación de la secreción de insulina dependiente de la glucosa y la biosíntesis de insulina, la inhibición de la secreción de glucagón y del vaciado gástrico, así como la inhibición de la ingesta de alimentos.

El problema surge ya que los productos, que son de diferentes marcas y que se están comercializando por todo el país, no cuentan con autorización sanitaria, tienen un origen de fabricación desconocido y la composición indicada en el rótulo representa un evidente riesgo para la salud de la población.

El principal llamado a las personas consumidoras es a abstenerse de adquirir los "Patches GLP-1" y se recomienda tomar las siguientes medidas con el fin de minimizar los riesgos asociados al uso de este producto:

- Denunciar los productos falsificados en el formulario descargable del ISP.

- No comprar medicamentos sin registro sanitario.

- Solo adquirir medicamentos en farmacias autorizadas.

- Todo producto comercializado en sitios no autorizados o redes sociales es un producto ilegal, que expone a los consumidores a todo tipo de riesgos.

Si está utilizando cualquiera de los productos mencionados, el Sernac llamó a suspender de inmediato su uso debido a los riesgos que puede representar para la salud, y denunciar el lugar donde se adquirió el producto a través del formulario disponible en la página web del ISP.

Finalmente, el Sernac indicó que monitoreo de este segmento del mercado es de gran interés para el Servicio, en línea con lo presentado en el "Reporte de Mercado de Medicamentos para la Obesidad" publicado recientemente, donde se relevó el riesgo que existe para las y los consumidores.

