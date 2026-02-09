"Sería de muy mal gusto": Futuro ministro del Interior rechaza propuesta de Tohá sobre regularizar migrantes antes del 11 de marzo

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió a la idea de la extitular del Interior, Carolina Tohá, quien planteó regularizar a más de 180 mil migrantes antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

“Regularizar migrantes irregulares en el país, a estas alturas del gobierno, sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno”, afirmó el futuro secretario de Estado.

Además, afirmó que "demás está decir que sería de muy mal gusto, a un mes del término de gobierno, tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual".

Tohá había señalado que en el actual gobierno "hicimos un proceso de empadronamiento cuyo objetivo era llamar a las personas que están irregulares en Chile, pero que quieren acercarse al Estado, decir yo estoy aquí y no quieren estar escondidos".

En esta línea, la exministra advirtió que esa información podría facilitar expulsiones si no existe una decisión previa del actual gobierno.

“Esas personas hoy día, si el gobierno nuevo entra con el afán de expulsar, no tiene que ir a buscar a nadie, las tiene ahí, las 180 mil con su dirección, su número de documento, todas empadronadas", indicó.

Y sostuvo que "el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo Presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados".

PURANOTICIA