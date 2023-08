Sergio Romero y rol del presidente Boric en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado: "No ha leído todo lo que tenía que leer"

Ad portas de cumplirse 50 años desde que las Fuerzas Armadas ejecutaron en Chile el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, dando inicio de esta forma a los 16 años de la dictadura de Augusto Pinochet, el abogado, diplomático y político chileno, Sergio Romero Pizarro, repasó lo que fue aquella época que lo tuvo, primero, como dirigente gremial agropecuario y, luego, como Subsecretario de Agricultura.

En conversación con «CNN 50: Testimonios de la historia», de CNN Chile, el ex Senador por Valparaíso comenzó su análisis indicando que Chile es un país que "vive recordando cosas". Es así como trajo a colación recientes declaraciones del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien pidió cerrar el duelo por las dictaduras en su país y en Argentina, ante lo cual Romero dijo que ellos "no le dan la importancia que nosotros sí".

Acerca del presente, hizo hincapié en la juventud que tiene el presidente Gabriel Boric, asegurando que le falta entender cosas porque "no ha leído todo lo que tenía que leer". A ello sumó que "cuando la gente habla, muchas veces habla cosas que las repite y que no necesariamente las vivieron o pensaron, sino que es una repetición".

Respecto del futuro, Sergio Romero dijo que no se opone a que se recuerden cosas, pero propuso hacerlo con una mirada "distinta" y "republicana", ya que –a su juicio– "si empezamos a medirlo todo con la vara de que tú eres amigo y tú enemigo, será difícil entender o comprender algo de lo que allí ocurrió".

EL GOLPE Y LA DICTADURA

En cuanto a su experiencia previa al golpe de Estado, el ex embajador de Chile recordó que desde el mundo gremial estaba tratando de armar lo que desarmó la reforma agraria implementada en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, asegurando que el mundo del agro se encontraba "demolido" en aquellos años.

El militante de Renovación Nacional (RN) dijo sobre la dictadura que "se hizo mucho aprendizaje al andar, porque ni los militares ni las Fuerzas Armadas estaban preparados, ni tampoco la civilidad. Yo diría que todos aprendimos, de alguna u otra manera". En ese contexto, confesó que no conocía ni a Augusto Pinochet (Ejército), ni a José Toribio Merino (Armada), ni a Gustavo Leigh (FACh); no así a César Mendoza (Carabineros), con quien se acercó a raíz de la equitación.

NUEVA CONSTITUCIÓN

Volviendo a la actualidad, el fundador de RN adelantó que el país está "cerca" de llegar a lograr un gran acuerdo, ya que "nos tuvimos que topear antes con el caballo para ver quién tenía el caballo más topeador. Eso se hizo en octubre del 2019, se hizo con el «Apruebo» y el «Rechazo», y ahora estamos mansitos. Ya probamos una cosa y otra. Hoy estamos ad portas de poder de verdad entendernos".

En ese sentido, le pasó la responsabilidad al Partido Republicano, de quienes dijo que "tienen la manija" del Consejo Constitucional, por lo que "dependerá de ellos si se aprueba o rechaza" la nueva Carta Magna. Junto a manifestar su confianza en el presidente de aquella tienda, Arturo Squella, a quien calificó de "sensato", Romero comentó que "si la sensatez está, podemos llegar a acuerdos".

"No fue una mala idea crear la Comisión de Expertos, porque se avanzó en algo concreto, no en verborrea. Se puso en blanco y negro las ideas de cada cual y se llegó a ciertas aproximaciones que encuentro notables. Me pareció que se había hecho un acercamiento de tal nivel que, si actuamos con sensatez y la propuesta se explica a la gente, puede salir con grandes mayorías y dejar las divisiones", agregó.

NUEVO SISTEMA ELECTORAL

Luego, el abogado dijo al espacio de CNN Chile conducido por Fernando Paulsen que el 2015 se cometió un grave error que separó a los políticos de la ciudadanía: el sistema electoral, del cual dijo que "se ampliaron los distritos y las circunscripciones, y la gente que antes conocía a diputados y a senadores, ya no los conoce".

"Ahora ellos entendieron que era más cómodo y económico hacerlo a través de las redes sociales. Antes era distinto cuando yo llegaba a La Calera o a Los Andes, y yo trataba a la Rosita y a la Pepita por su nombre, porque sabía quiénes eran. Hoy los políticos no conocen a la gente, y esa relación personal es la que da la confianza", añadió.

Por ello, manifestó que está de acuerdo con la idea de "cambiar el sistema electoral, y creo que va bien encaminado eso de bajar el número y el distritaje para hacerlo más chico, para que la gente se entienda. La gente necesita conocer a sus representantes, tomarle el pulso, abrazarlos y tomarles la mano", agregando que "me siento muy distinguido cuando me reconocen y me saludan con respeto y cariño".

LA DERECHA ACTUAL

Respecto al amplio espectro de la derecha en la actualidad, desde el Partido Republicano a Evópoli, Romero afirmó que "nos une la libertad, todos creemos en la libertad", añadiendo que "nos une la libertad, la familia; también la propiedad privada, porque creemos que los ahorros que tenemos son nuestros y de la familia, y de los amigos a lo mejor, porque los chilenos somos súper generosos; pero si esos elementos los pones en una torta, tenemos un gran sector político".

Ante la consulta de cómo se conjugan todas las ideas de esta nueva derecha, enfatizó en que "nos tenemos que acostumbrar a ser tolerantes. La tolerancia es algo que hemos perdido mucho los chilenos. La gente de mi edad tiene mucha tolerancia porque aprendimos a discrepar. Si queremos ser alternativa de Gobierno el 2024, podemos ser la primera mayoría en las municipalidades, y para eso hay que conversar. Y si no conversan, me encargaré de que lo hagan".

Finalmente, acerca de si era partidario de conversar también con la oposición, recordó que "nosotros vivíamos conversando. Esto de trabajar en Valparaíso tenía muchas ventajas, porque tenías el tiempo de tomarte un trago con Pedro, Juan y Diego. Con todos tenía conversaciones muy abiertas. Hasta con Sebastián Piñera conversaba".

PURANOTICIA