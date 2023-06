Sergio Micco por Amarillos por Chile: "La tarea es constituir ese rol central que antes jugó la DC"

En una entrevista con El Mercurio, Sergio Micco, quien asumió la presidencia de Amarillos por Chile después de dejar atrás una militancia de tres décadas en la Democracia Cristian (DC), compartió su visión sobre el rol del partido y sus objetivos.



Amarillos ya ha presentado las firmas necesarias ante el Servel para constituirse como partido en Ñuble, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y ahora se propone expandirse a nivel nacional y competir en diversas elecciones.



Micco destacó la importancia de constituir un rol central en la política chilena, similar al que jugó la DC en el pasado. "La tarea de Amarillos hoy es constituir ese rol central que antes jugó la DC y llegar a esos grandes acuerdos que Amarillos quiere para los 50 años próximos, por ejemplo, contribuir a crear una gran coalición que dé una gran Constitución. Es una nueva etapa del país y para eso se requieren nuevos actores", señaó.



Al ser consultado sobre la competencia con otros partidos políticos, como Demócratas, que ha presentado firmas en tres regiones, el nuevo presidente manifestó su interés en la cooperación y el entendimiento.



El abogado de la Universidad de Concepción expresó que "lo único que queremos es cooperar, entendernos. No hay democracia en el mundo que funcione con 10 o 20 partidos políticos. Pero veo que naturalmente en Chile han habido dos partidos de izquierda, dos de derecha, y debiera haber uno o dos grandes movimientos al centro. Entonces aquí no hay chauvinismo ninguno. Si Amarillos quiere contribuir a estos grandes acuerdos y fortalecer la democracia, debe buscar también confluir con todos aquellos que están por la democracia, por la reforma y la moderación. Con ellos no vamos a entrar a competir, no nos interesa, en el sentido de estarse peleando".



En relación a los 50 años del Golpe de Estado en Chile, Micco hizo un llamado a la reconciliación y a aprender de las lecciones del pasado. Afirmó: "La pregunta es ¿queremos reconciliarnos? ¿En la verdad, en la justicia? Vamos a recordar el pasado, que siempre hay que recordarlo, para qué, ¿para dividirnos más? ¿O sacando las lecciones? Una de las principales diría que es nunca más la violencia ni la polarización. Nunca más hagamos las cosas que hicimos entre el año 68 y el año 73, que desembocaron en el quiebre de la democracia y nunca más violaciones a los DD.HH".



Respecto al gobierno actual, el expresidente del INDH expresó su descontento y su deseo de que busque acuerdos estratégicos. Afirmó: "Es un gobierno que no lo está haciendo bien. A Amarillos le gustaría que lo estuviera haciendo bien, que no continuara en crisis, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, antes fue la Subsecretaría de Previsión Social, ahí sigue el tema de Seguridad, de Migraciones. Queremos colaborar, pero veo ahí al Gobierno como que de repente busca acuerdos, pero después vuelve a su identidad más dura".



En relación al proceso constitucional, Micco destacó el acuerdo alcanzado por el Comité de Expertos y su importancia para evitar una pelea de extremos. Aseguró: "El Comité de Expertos sacó un texto de común acuerdo y eso es extraordinario y va a ser el texto moderador para evitar que el nuevo Consejo Constitucional se transforme de nuevo en una pelea de extremos. Ese es un muy buen ejemplo del aporte de Amarillos".

PURANOTICIA