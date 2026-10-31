Seremi de Salud retira 4.000 productos y da consejos para un "Halloween sin sustos"

En el marco de la campaña por un "Halloween sin sustos", la Seremi de Salud Metropolitana ha iniciado 12 sumarios y retirado de la venta 4.000 productos que representaban un riesgo para la salud de los menores.

Las principales infracciones son no presentar etiquetado en español, no contar con los certificados de laboratorio que acrediten su seguridad y venta de dulces sin etiquetado nutricional ni sellos de advertencia.

Un alimento sin rótulo en español es riesgoso para la salud, ya que las personas no saben lo que están consumiendo, desconociendo su composición y también su fecha de elaboración y vencimiento, recalcó la seremi.

Además, hizo un llamado a los adultos responsables para que siempre adquieran dulces y disfraces en el mercado formal, los que son vigilados por la autoridad sanitaria.

RECOMENDACIONES

Para celebrar esta fecha con seguridad, la seremi entregó las siguientes recomendaciones:

- Compra siempre en mercado formal el que es fiscalizado por la Seremi de Salud.

- Fíjate que máscaras, disfraces y accesorios tengan rótulo con letra legible, en español, indicando el nombre genérico, razón social del fabricante o importador, país de origen, edad recomendada de uso y advertencias.

- Lee siempre con detenimiento la etiqueta y las instrucciones de uso y advertencias de seguridad.

- Los maquillajes deben contar con resolución y registro del ISP. Antes de usarlo prueba en una parte pequeña de la piel del niño para ver si existe alguna reacción alérgica.

- Elige máscaras de tamaño adecuado para el niño, con orificios a la altura de ojos y nariz para que pueda ver y respirar adecuadamente, preferentemente de material grueso, ya que poseen menor riego de inflamabilidad.

- Verifica que los disfraces dirigidos a los menores de 3 años no posean piezas pequeñas que se puedan desprender y ser ingeridas.

- Comprueba que los disfraces y accesorios no posean bordes cortantes.

Niños, niñas y adolescentes disfrazados deben mantenerse alejados de toda fuente que genere una llama.

- Si un disfraz advierte: “Mantener Alejado del Fuego”, es porque su uso debe ser supervisado por un adulto. Cuando el etiquetado informa “producto inflamable” no debe ser usado por un menor de 14 años, porque significa que la tela con la que está confeccionado se enciende a una rápida velocidad.

- Compra dulces fijándote en que contengan etiquetado nutricional, sellos de advertencia y fecha de elaboración y vencimiento.

- Prefiere aquellos dulces con menor cantidad de sellos de advertencia, prioriza aquellos sin azúcar o alternativas saludables como frutas, frutos secos, galletas de avena o naranjitas con chocolate.

- Supervisa que los niños y niñas se laven los dientes de inmediato después de comer dulces.

Los niños no deben realizar su recorrido solos, siempre tienen que estar acompañados por un adulto responsable.

PURANOTICIA