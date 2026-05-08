Seremi de Salud de la región Metropolitana inicia sumario sanitario en sede de Inacap tras muerte de estudiante

A través de un comunicado oficial, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó la apertura de un sumario sanitario para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Daniel Eloy Hidalgo Cerda, un alumno de 21 años, cuyo deceso se registró la noche de este miércoles al interior de la sede de Inacap ubicada en la comuna de La Granja.

Mientras se encontraba en plena clase de la carrera de Ingeniería de Mantenimiento Industrial, el universitario sufrió una fulminante descarga eléctrica. Pese a los desesperados intentos de reanimación por parte de sus compañeros, quienes presenciaron con desazón la emergencia, el joven perdió la vida en el mismo lugar.

Frente a este fatal escenario, tanto la familia como el círculo de cercanos a la víctima han apuntado sus críticas hacia la institución de educación superior. Los seres queridos del malogrado estudiante acusan que hubo negligencia por parte de la entidad educacional, argumentando que al momento de producirse el incidente y suceder la descarga, el muchacho no utilizaba guantes.

Durante la jornada del jueves, personal de la Seremi se constituyó en el recinto para fiscalizar las instalaciones. Según detalla el texto emitido por el organismo, se le pidió al establecimiento “antecedentes relacionados con instalaciones eléctricas, protocolos de trabajo, procedimientos de emergencia, capacitaciones y elementos de protección personal, entre otros”.

Al referirse a esta tragedia, la titular de la Seremi de Salud metropolitana, Pía Venegas, manifestó: “lamentamos profundamente el fallecimiento de este estudiante y expresamos nuestras condolencias a su familia, cercanos y comunidad educativa… Hemos desplegado equipos técnicos para desarrollar una investigación exhaustiva y determinar si es que existieron incumplimientos a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sanitaria vigente”.

Una vez que finalice el análisis de antecedentes, se presenten los descargos y se agoten las diligencias asociadas a este sumario sanitario, el proceso podría concluir con multas económicas que oscilan entre 0,1 y 1.000 UTM.

PURANOTICIA